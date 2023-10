Μία Καλίφα: Η ανοιχτή υποστήριξη στη Χαμάς και η απόλυση από το Playboy

Το Playboy έκοψε κάθε επαφή με την πρώην πορνοστάρ Μία Καλίφα λόγω της «αηδιαστικής και κατακριτέας» υποστήριξής της στη Χαμάς, την οποία μάλιστα προέτρεψε να κινηματογραφεί της φρικαλεότητές της.

Σύμφωνα με τη New York Post το γνωστό περιοδικό ανακοίνωσε την απόφασή του να τραβήξει χωριστούς δρόμους με την Καλίφα, με την οποία ξεκίνησε να συνεργάζεται τον Φεβρουάριο του 2022, μέσω ενός email που έστειλαν στους συνδρομητές τους αργά τη Δευτέρα (9/10).

«Σας γράφουμε σήμερα σήμερα για να σας ενημερώσουμε για την απόφασή μας να τερματίσουμε τη σχέση του Playboy με τη Μία Καλίφα, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του Playboy καναλιού της Μία στην πλατφόρμα δημιουργών μας», έγραψε η «Ομάδα του Playboy».

«Η Μία έκανε αηδιαστικά και κατακριτέα σχόλια στα οποία πανηγυρίζει για τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και τη δολοφονία αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών», ανέφερε το email.

«Στο Playboy, ενθαρρύνουμε την ελεύθερη έκφραση και τον εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο, αλλά έχουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για τη ρητορική μίσους», κατέληξε.

«Περιμένουμε από τη Μία να καταλάβει ότι τα λόγια της έχουν πράξεις και συνέπειες» τονίζεται στο email. Όσοι συνδρομητές προσπαθούν να μπουν στη σελίδα που διατηρούσε η Καλίφα στην πλατφόρμα του Playboy, τους εμφανίζεται μία ειδοποίηση, που τους ενημερώνει ότι η σελίδα «Δεν βρέθηκε».

Η Καλίφα προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις όταν μέσα από το προφίλ που διατηρεί στο X (πρώην Twitter) δημοσίευσε μια σειρά από αμφιλεγόμενα tweets που επαινούσαν τη Χαμάς το Σαββατοκύριακο.

«Αν μπορείτε να δείτε την κατάσταση στην Παλαιστίνη και να μην είστε στο πλευρό των Παλαιστινίων, τότε είστε στη λάθος πλευρά, του απαρτχάιντ και η ιστορία θα το δείξει με τον καιρό», έγραφε ένα post μεταξύ αυτών που δημοσίευσε.

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time

— Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023