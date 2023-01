Ρον Τζέρεμι: Από άνοια φέρεται να πάσχει ο φυλακισμένος πρώην πορνοστάρ που κατηγορείται για βιασμό

Ο πρώην πορνοστάρ, Ρον Τζέρεμι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις, πάσχει από «σοβαρή άνοια» και θα κριθεί ανίκανος για δίκη, σύμφωνα με τους Los Angeles Times

Δικαστής είχε διατάξει τον Μάρτιο ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη επειδή ο ηθοποιός, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 1.700 εμφανίσεις σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, δεν είχε αναγνωρίσει έναν από τους δικηγόρους του, τον Στιούαρτ Γκόλντφαρμπ, όταν τον επισκέφθηκε στη φυλακή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, οι γιατροί που κλήθηκαν να εξετάσουν τον Τζέρεμι αποφάνθηκαν ότι η νοητική κατάστασή του έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό.

«Δεδομένης της γνωμάτευσης των ειδικών, ο κατηγορούμενος θα κριθεί ανίκανος για δίκη», εξήγησε μέσω e-mail στους Los Angeles Times ο εισαγγελέας Πολ Τόμσον. «Εάν η κατάστασή του δεν βελτιωθεί, δεν θα μπορέσουμε να τον δικάσουμε για τα εγκλήματά του».

Ron Jeremy is suffering from “severe dementia” and will be declared incompetent to stand trial on multiple charges of rape later this month, according to an e-mail obtained by The Times. https://t.co/5kbDBXJONz

— Los Angeles Times (@latimes) January 6, 2023