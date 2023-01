ΗΠΑ: Ο Κέβιν Μακάρθι απέτυχε για 14η φορά να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής

Συνεχίζεται το αδιέξοδο στην εκλογή νέου προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, καθώς άκαρπη αποδείχθηκε και η 14η ψηφοφορία.

Ο Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Μακάρθι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη «τραμπικών ανταρτών» της παράταξής του παρότι, πριν από την έναρξη της τελευταίας ψηφοφορίας, εμφανιζόταν σχεδόν βέβαιος για αυτό.

"This is about to be the longest two days in politics we have seen in quite some time, especially for Kevin McCarthy. Anything can happen between now and then."@TaraSetmayer, Sr. Advisor @ProjectLincoln, joins @LipofTV as McCarthy loses the 14th speaker vote. pic.twitter.com/tR8WIlEB5A

— ABC News Live (@ABCNewsLive) January 7, 2023