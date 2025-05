Λίβερπουλ: Το περιστατικό δεν συνδέεται με τρομοκρατία λένε οι Αρχές – 27 τραυματίες εκ των οποίων 2 σοβαρά

Ο 53χρονος οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο Λίβερπουλ την Δευτέρα (26/5) ενήργησε μόνος του, δεν πιστεύεται ότι είναι τρομοκρατία, αναφέρουν σε ενημέρωση οι αρχές. 27 άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν αναζητούμε προς το παρόν κανέναν άλλον», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η βοηθός αστυνομικού διευθυντή της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, Τζένι Σιμς, προσθέτοντας ότι συνελήφθη ένας 53χρονος Βρετανός. «Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό», πρόσθεσε η ίδια.

🚨 Alternate angle of the car driving through crowds with zero hesitation at the Liverpool Premier League parade. Some may find distressing. 😕https://t.co/XPCKIsWqHQ — Liam A Diss (@BritFirst) May 26, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού τίτλου του συλλόγου στην Premier League, αμαυρώθηκε από ένα θλιβερό περιστατικό, καθώς ένα αυτοκίνητο χτύπησε πλήθος πεζών στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι «reds».

UK PM Keir Starmer describes the car-ramming incident in Liverpool as appalling, saying that several people wounded pic.twitter.com/FYoenf1qwh — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 26, 2025

Όλα έγιναν λίγες ώρες μετά την έναρξη της μεγάλης παρέλασης για την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της Λίβερπουλ, η οποία συγκέντρωσε τεράστια πλήθη στο κέντρο της πόλης.

Looks like this may have started everything in Liverpool The driver has tried to back his car up, people have started punching and kicking his car and he’s exploded in road rage and driven forward. Insanity. pic.twitter.com/HXesMR05sD — Basil the Great (@Basil_TGMD) May 26, 2025

Δήλωση συμπαράστασης από τον Κιρ Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, αποκάλεσε «φρικτές» τις σκηνές στο Λίβερπουλ και πρόσθεσε «οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους τραυματίστηκαν ή επλήγησαν». «Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους στο αυτό το σοκαριστικό περιστατικό» είπε ακόμα.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected. I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident. I’m being kept updated on developments and ask that we give the police… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας αποτυπώνεται η στιγμή που το οργισμένο πλήθος προσπαθεί να λιντσάρει τον συλληφθέντα που φέρεται ότι προκάλεσε το ατύχημα.