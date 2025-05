Λίβερπουλ: Καρέ καρέ οι προσπάθειες διασωστών να απεγκλωβίσουν οπαδό από τις ρόδες του αυτοκινήτου – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που συγκλονίζουν από το περιστατικό στο Λίβερπουλ, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φιλάθλους, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στο πλαίσιο της παρέλασης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους «Reds» βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σε ένα από αυτά αποτυπώνεται η προσπάθεια των αστυνομικών και των διασωστών να απεγκλωβίσουν από τις ρόδες του οχήματος που ενεπλάκη στο συμβάν έναν οπαδό της Λίβερπουλ.

ADMIN POST.

Distressing footage from the scene of the suspected terror attack in Liverpool, shows people trapped under the vehicle used to ram crowds. pic.twitter.com/YLTx44qqws

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 26, 2025