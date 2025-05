Λίβερπουλ: Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε πεζούς – Τουλάχιστον 3 τραυματίες – Νέα συγκλονιστικά βίντεο

Η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού τίτλου του συλλόγου στην Premier League, αμαυρώθηκε από ένα θλιβερό περιστατικό, καθώς ένα αυτοκίνητο χτύπησε «πλήθος πεζών» στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι «reds». Δημοσιογράφος του BBC που βρίσκεται στο σημείο μεταδίδει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Η Αστυνομία του Λίβερπουλ επιβεβαίωσε πως συνελήφθη ένα άτομο μετά το συμβάν, επισημαίνοντας σε επίσημη τοποθέτησή της: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση (RTC) στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ».

Σύμφωνα με το πρακτορείο PA Media, επικαλούμενο την Αστυνομία, συνελήφθη ένας 53χρονος λευκός Βρετανός άνδρας «…ύστερα από την εισβολή αυτοκινήτου σε συγκεντρωμένο πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ. Εκτεταμένες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το περιστατικό στο Λίβερπουλ».

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It’s looking very intentional from this view.

Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY

