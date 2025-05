Λίβερπουλ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς που γιόρταζαν την κατάκτηση της Premier League από τους «Reds» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Γέμισε αστυνομία το κέντρο του Λίβερπουλ, γύρω από τις οδούς Water Street και Dale Street, καθώς όπως φαίνεται αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς που γιόρταζαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League από τους «Reds». Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα 53 ετών, για το επεισόδιο.

Στις εικόνες φαίνεται μεγάλος αριθμός οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο. Η αστυνομία του Merseyside επιβεβαίωσε ότι άνθρωποι έχουν χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για ατύχημα με αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς».

«Επικοινωνήσαμε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, μετά από αναφορές ότι ένα αυτοκίνητο είχε πέσει σε πεζούς στην Water Street. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας συνελήφθη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί του παρόντος στη σκηνή», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

ADMIN POST.

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It’s looking very intentional from this view.

Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) May 26, 2025