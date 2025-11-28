Live – Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα Λέοντα στη Νίκαια Βιθυνίας

Σε απευθείας μετάδοση από τη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως (το «Πιστεύω»), δείτε το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα του ΙΔ΄, κοντά στις αρχαιολογικές ανασκαφές της αρχαίας Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, νότια της Κωνσταντινούπολης.

Ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγιναν από δύο Μητροπολίτες στην είσοδο του Visitor Center. Οι θρησκευτικοί ηγέτες κατευθύνθηκαν σε πομπή προς την εξέδρα δίπλα στα αρχαιολογικά ευρήματα και στάθηκαν σε ημικύκλιο μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Συνόδου, όπου άναψαν ένα κερί. Ο Πάπας και ο Πατριάρχης ήταν τελευταίοι που έφτασαν στο χώρο.

Δείτε live

 

