Λίβανος: Σχηματίστηκε η πρώτη πλήρης κυβέρνηση της χώρας από το 2022 – Πώς μοιράστηκαν τα υπουργεία

Ο νέος πρωθυπουργός στον Λίβανο σχημάτισε το Σάββατο την πρώτη πλήρη κυβέρνηση της χώρας από το 2022. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αποδέχθηκε την παραίτηση της προηγούμενης υπηρεσιακής κυβέρνησης και υπέγραψε διάταγμα με τον νέο πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ που σχημάτισε τη νέα κυβέρνηση.

Ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης κατέστη δυνατόν μετά από μία ασυνήθιστη, αλλά και άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στη διαδικασία, που έφερε πιο κοντά την πρόσβαση του Λιβάνου σε χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών, από τον καταστροφικό πόλεμος της προηγούμενης χρονιάς, μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την προεδρία του Λιβάνου θα πρόκειται για μία 24μελή κυβέρνηση, που σχηματίστηκε μετά από συνομιλίες τριών εβδομάδων με τα αντιμαχόμενα πολιτικά κόμματα. Οι κυβερνητικές θέσεις μοιράστηκαν ισόποσα, ανάλογα με τις σέχτες, ενώ προηγήθηκαν ημέρες πολιτικού αδιεξόδου σχετικά με το διορισμό μουσουλμάνων σιιτών υπουργών, που συνήθως διορίζονταν από την Χεζμπολάχ που έχει την υποστήριξη του Ιράν, αλλά και από το Ανώτερο Σιιτικό Συμβούλιο του Λιβάνου (Αμάλ).

Ο νέος πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε σήμερα ότι η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων, για να έρθει η χώρα πιο κοντά στις χρηματοδοτήσεις ανοικοδόμησης και σε επενδύσεις.

Ο Σαλάμ τόνισε ότι ο Λίβανος θα μπορούσε να εφαρμόσει την απόφαση 1701 του ΟΗΕ, που τερμάτισε τον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ το 2006.

Τα υπουργεία είναι εξίσου μοιρασμένα μεταξύ χριστιανικών και μουσουλμανικών αιρέσεων. Η κυβέρνηση σχηματίστηκε λιγότερο από ένα μήνα μετά τον διορισμό του Σαλάμ και έρχεται σε μια εποχή όπου ο Λίβανος προσπαθεί να ανοικοδομήσει την ταλαιπωρημένη νότια περιοχή του που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Με βάση την συμφωνία που τερμάτισε τον πόλεμο της σιιτικής οργάνωσης με το Ισραήλ, ο Λίβανος είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει την ασφάλεια κατά μήκος των νότιων συνόρων. Ο πόλεμο τερματίστηκε με συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ύστερα από μεσολάβηση των ΗΠΑ, τον περασμένο Νοέμβριο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε σήμερα ότι καλωσορίζει τη νέα κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και στην αποκατάσταση των κρατικών θεσμών.

Η κυβέρνηση έχει πέντε γυναίκες οι οποίες ανέλαβαν τα υπουργεία Παιδείας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού. Στην κυβέρνηση υπάρχουν και υπουργοί συμπαθούντες την Χεζμπολάχ.

