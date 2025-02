Γάζα: Ολοκληρώθηκε η νέα ανταλλαγή ομήρων – Οι αλληλοκατηγορίες για κακή μεταχείριση

Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για την κακή μεταχείριση των ομήρων στην Γάζα και των κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, η ανταλλαγή των οποίων ολοκληρώθηκε σήμερα με την αποστολή των τελευταίων για αυτή την εβδομάδα Παλαιστινίων κρατουμένων σε Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας.

Η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι απελευθέρωσε 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους κατά την πέμπτη ανταλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι οι κρατούμενοι “μεταφέρθηκαν από διάφορες φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα”, πριν “αφεθούν ελεύθεροι” στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και την Λωρίδα της Γάζας.

Επτά από τους Παλαιστινίους κρατουμένους που απελευθερώθηκαν εισήχθησαν σε νοσοκομεία κατά την άφιξή τους στη Ραμάλα, ανέφερε η Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων. “Όλοι οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν σήμερα έχουν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη, θεραπεία και εξετάσεις ως αποτέλεσμα της βαρβαρότητας που υπέστησαν τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν επτά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο”, δήλωσε ο Αμπντουλάχ αλ Ζαγκάρι, επικεφαλής της ΜΚΟ.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος επιβεβαίωσε ότι επτά αποφυλακισμένοι κρατούμενοι εισήχθησαν σε νοσοκομεία. Στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, ένα λεωφορείο που μετέφερε 42 απελευθερωμένους Παλαιστίνιους κρατούμενους κι έγινε δεκτό από πλήθος που ζητωκραύγαζε.

Μεταξύ αυτών που απελευθερώθηκαν ήταν ο Εγιάντ Αμπού Σκαϊντέμ, καταδικασμένος σε 18 φορές ισόβια στο Ισραήλ επειδή φέρεται να οργάνωσε επιθέσεις αυτοκτονίας ως εκδίκηση για τις δολοφονίες ηγετών της Χαμάς από το Ισραήλ το 2004. “Σήμερα, αναγεννήθηκα”, δήλωσε ο Σκαϊντέμ στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη Ραμάλα, ενώ το πλήθος ζητωκραύγαζε.

Πολλοί από τους αποφυλακισθέντες κρατούμενους εμφανίστηκαν με κακή υγεία και ορισμένοι παραπονέθηκαν για κακομεταχείριση. “Η κατοχή μας ταπείνωσε για περισσότερο από ένα χρόνο”, δήλωσε ο Shkaidem. Άλλοι ανέφεραν ότι ξυλοκοπούνταν και ότι τους άφηναν νηστικούς.

Οι τρεις όμηροι που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 και απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς το Σάββατο, φαίνονται αδύναμοι και ασταθείς στα πόδια τους, 16 μήνες μετά την απαγωγή τους από το Κιμπούτς Μπε’ερί και το μουσικό φεστιβάλ Nova.

Ο Eli Sharabi, 52 ετών, ο Or Levy, 34 ετών, και ο Ohad Ben Ami, 56 ετών, εμφανίστηκαν όλοι εξαιρετικά αδύνατοι και ευπαθείς. Αν και μπορούσαν να περπατήσουν, έδειχναν να είναι ασταθείς στα πόδια τους. Ήταν λιπόσαρκοι και έδειχναν εύθραυστοι.

Ο Sharabi και ο Levy επέστρεφαν στο σπίτι τους, αλλά σε μια νέα τραγική πραγματικότητα, αφού η σύζυγος του Sharabi και οι δύο έφηβες κόρες του δολοφονήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και η σύζυγος του Levy σκοτώθηκε επίσης εκείνη την ημέρα.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Sharabi δεν γνώριζε ότι η σύζυγος και οι κόρες του είχαν σκοτωθεί. Η μητέρα του και η αδελφή του, που τον συνάντησαν ξανά κατά την άφιξή του πίσω στο Ισραήλ, του είπαν τα τρομερά νέα, έχοντας προετοιμαστεί από εξειδικευμένους συμβούλους για το πώς θα του ανακοινώσουν το νέο.

Δεν ήταν σαφές αν ο Levy γνώριζε για τη σύζυγό του. Οι συγγενείς και των δύο έλαβαν καθοδήγηση από επαγγελματίες για το πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου το Σάββατο αναφέρεται ότι η κακή εικόνα των τριών ομήρων είναι απαράδεκτη και το Ισραήλ θα αναλάβει δράση για το θέμα.

Οι Eli Sharabi, Or Levy και Ohad Ben Ami εμφανίστηκαν σοβαρά υποσιτισμένοι και αδύναμοι, σε πλάνα στα οποία φαίνεται ότι αναγκάστηκαν να λάβουν μέρος σε μια τελετή προπαγάνδας της Χαμάς πριν απελευθερωθούν από την τρομοκρατική οργάνωση.

“Οι συγκλονιστικές εικόνες που είδαμε σήμερα δεν θα περάσουν χωρίς απάντηση”, ανέφερε η ανακοίνωση. “Η κυβέρνηση, μαζί με τους αξιωματούχους ασφαλείας, θα στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να φέρει πίσω όλους τους ομήρους και τους αγνοούμενους”, ανέφερε η ανακοίνωση.

