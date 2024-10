Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε συνοικία στην κεντρική Βηρυτό – ΒΙΝΤΕΟ

Ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε απόψε μια κεντρική συνοικία της Βηρυτού στον Λίβανο, η οποία δεν είχε χτυπηθεί μέχρι τώρα, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ANI.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας, χτυπήθηκε η συνοικία Νοέιρι. Πυκνός καπνός υψώνεται από το σημείο, αφού προηγουμένως ακούστηκαν πύραυλοι να περνούν πάνω από την πόλη.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας του Reuters, από τον βομβαρδισμό υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και εννέα τραυματίες.

The Israeli occupation just bombed an entire residential building between Noweiri and Ras al Naba’a n Beirut to the ground

Israeli 🇮🇱 drone airstrike targeted a residential building in Beirut within walking distance from downtown, Lebanon 🇱🇧

Some reports suggest the target is Khatam Al Anbiyaa in Basta, a traditional working-class neighbourhood close to the centre of Beirut, full of unique… https://t.co/uYNPwSFUDy pic.twitter.com/flpkf4uknW

— Saad Abedine (@SaadAbedine) October 10, 2024