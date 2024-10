Λίβανος: Νεκρός διοικητής της Χεζμπολάχ που ήταν υπεύθυνος για εκτοξεύσεις ρουκετών κατά του Ισραήλ – «Οδυνηρή απάντηση» υπόσχεται το Ιράν

Η κατάσταση στον Λίβανο βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιούν συνεχείς αεροπορικές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ και των υποδομών της στην περιοχή.

Οι συγκρούσεις έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η Χεζμπολάχ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, γεγονός που έχει οδηγήσει σε έντονες στρατιωτικές επιχειρήσεις από την ισραηλινή πλευρά. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών βρίσκονται υπό διαρκή απειλή και οι εκκλήσεις για εκκένωση πληθαίνουν.

Οι IDF ανακοίνωσαν την εξουδετέρωση του Χουσεΐν Μουχάμεντ Αούντα, διοικητή τάγματος της Χεζμπολάχ, στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου. Ο Αούντα ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις με ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από διάφορες πόλεις της περιοχής προς το Ισραήλ.

Η εξόντωσή του αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης που έχει στόχο να περιορίσει τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ να πλήξει το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση 45 μαχητών της Χεζμπολάχ και την καταστροφή 150 στρατιωτικών στόχων.

Οι στόχοι περιλάμβαναν αποθήκες όπλων, εκτοξευτήρες ρουκετών και κτίρια που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς της σιιτικής οργάνωσης. Οι IDF δημοσίευσαν επίσης βίντεο από τις επιθέσεις, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική έκταση της επιχείρησης.

Ο Αβιχάι Αντράι, εκπρόσωπος των IDF , απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους του χωριού Ταμνίν Ελ Τάχτα, στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή. Όπως ανακοίνωσε ο Αντράι, οι ισραηλινές δυνάμεις πρόκειται να πλήξουν στρατηγικές εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ που βρίσκονται εκεί, και προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι πρέπει να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους.

Μάλιστα, ανάρτησε χάρτη της περιοχής που θα στοχευθεί, παρέχοντας σαφείς οδηγίες για τους κατοίκους.

Λίγο αργότερα, ο Αντράι εξέδωσε νέες και επείγουσες προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους του Λιβάνου σε διάφορες περιοχές.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της περιοχής Αμπασίγια καλούνται να εκκενώσουν το κτίριο που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα, καθώς και τα παρακείμενα κτίρια.

Παρόμοια προειδοποίηση δόθηκε στους κατοίκους της περιοχής Τύρου, ειδικότερα για τα κτίρια στην περιοχή Αλ-Χαούς και τα γειτονικά τους. Τέλος, έκτακτη προειδοποίηση εκδόθηκε και για τους κατοίκους του Μπουρζ αλ-Σαμάλι, με αναφορά σε συγκεκριμένα κτίρια και τις γύρω περιοχές.

Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στον Λίβανο. Ο Χοσεΐν Σαλάμι, αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), απείλησε με «οδυνηρή απάντηση» σε περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί σε ιρανικούς στόχους. Η απειλή αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός στρατηγού των IRGC που σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση μαζί με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, τον περασμένο μήνα.

Ο Σαλάμι τόνισε ότι οποιαδήποτε ισραηλινή επιχείρηση θα προκαλέσει άμεση αντίδραση από την ιρανική πλευρά, προσθέτοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο να πλήξει ξανά το Ισραήλ «με οδυνηρό τρόπο» εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν.

#Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) chief Hossein Salami warns of further retaliation against #Israel if it attacks Iranian targets, which Israel has vowed to do after Iran’s missile attack on Oct 1.https://t.co/AtEZK8D31Z

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 17, 2024