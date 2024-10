ΗΠΑ: Η TikToker που έσκισε ελληνικές σημαίες αναγνώρισε το λάθος της – «Νόμιζα ότι ήταν του Ισραήλ»

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, έξω από το ελληνικό εστιατόριο «Efi’s Gyro» στο Μονκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ, όταν μια γυναίκα, υποστηρικτής του κινήματος «Free Palestine», κατέβασε τις ελληνικές σημαίες που κοσμούσαν τον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, θεωρώντας πως ήταν ισραηλινές.

Η TikToker, με το ψευδώνυμο «Ambamelia», κατέγραψε την πράξη της σε βίντεο και το δημοσίευσε στη δημοφιλής πλατφόρμα, προσελκύοντας περισσότερες από 3,2 εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο φαίνεται να αφαιρεί τις ελληνικές σημαίες με πάθος, φωνάζοντας «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη!» και κατηγορώντας το προσωπικό του εστιατορίου ότι στηρίζουν μια «γενοκτονία».

«Δεν ανέχομαι τον Σιωνισμό στο Μονκλέρ!», δήλωνε περήφανα.

Ωστόσο, όταν το προσωπικό της επεσήμανε ότι οι σημαίες ήταν ελληνικές, η γυναίκα απολογήθηκε άμεσα, λέγοντας: «Τι; Αλήθεια; Νόμιζα ότι ήταν του Ισραήλ – δικό μου λάθος».

Το βίντεο, αν και τραβήχτηκε στις 11 Μαρτίου, έγινε viral μόλις πρόσφατα, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις στα social media.

So enjoyable! Bunghole mistakes Greek flag for Israeli flag and goes berserk at Greek restaurant.

It’s easy to mistake this 🇬🇷 for this 🇮🇱 — if you’re a racist extremist and your brother is your husband and uncle. pic.twitter.com/EkR5Agk2nZ

— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) October 16, 2024