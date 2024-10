ΗΠΑ: Influencer έσκισε ελληνικές σημαίες στο Νιου Τζέρσεϊ – Νόμιζε ότι ήταν ισραηλινές

Μια γυναίκα, στις ΗΠΑ, η οποία δηλώνει influencer προκάλεσε οργή όταν έσκισε ελληνικές σημαίες έξω από ένα εστιατόριο και στην συνέχεια δήλωσε ότι έκανε λάθος, γιατί νόμιζε ότι οι σημαίες ήταν ισραηλινές.

Σε ένα παραλήρημα εναντίον του Ισραήλ, η TikToker ακούγεται να φωνάζει «Δεν ανέχομαι τη γενοκτονία, δεν ανέχομαι τον σιωνισμό», την ώρα που αφαιρούσε τα σημαιάκια από ένα κατάστημα που πουλούσε γύρο, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Their hate towards #Israel and Jews makes them blind and wild as this Israel hater who rammed into a Greek restaurant and removed flags of #Greece after mistaking them with Israeli flags. pic.twitter.com/mBQDI8I3Ea

Βιντεοσκόπησε επίσης τον εαυτό της να έρχεται αντιμέτωπη με το προσωπικό, λέγοντας «τι θα κάνουν» και «είστε περήφανοι για την κληρονομιά σας;», ενώ εκείνοι παρακολουθούσαν τρομοκρατημένοι. Η γυναίκα ανέβασε το βίντεο στο TikTok με τη λεζάντα «η στιγμή που νόμιζα λανθασμένα ότι η σημαία της Ελλάδας ήταν του Ισραήλ και κατέβασα τη σημαία του εστιατορίου OMG».

Έκτοτε δέχτηκε κριτική στο διαδίκτυο με ένα άτομο να σχολιάζει «αυτό είναι τόσο ντροπιαστικό». Ένας άλλος είπε: ‘Το γεγονός είναι ότι προκάλεσες πρόβλημα στους υπαλλήλους είπε. Ένας τρίτος πρόσθεσε: ‘Ο άνθρωπος γράφει κυριολεκτικά «γύρος» στο παράθυρο. Αυτό είναι τόσο ντροπιαστικό και προσβλητικό.

Ένας τέταρτος αστειεύτηκε: «Αυτό με δυσκόλεψε να το παρακολουθήσω ως άνθρωπος της Ελλάδας». Αν και τόσο η ελληνική όσο και η ισραηλινή σημαία είναι γαλανόλευκες στα χρώματα, η ισραηλινή έχει στο κέντρο της ένα αστέρι του Δαβίδ.

So enjoyable! Bunghole mistakes Greek flag for Israeli flag and goes berserk at Greek restaurant.

It’s easy to mistake this 🇬🇷 for this 🇮🇱 — if you’re a racist extremist and your brother is your husband and uncle. pic.twitter.com/EkR5Agk2nZ

— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) October 16, 2024