Λίβανος: Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες ΜΚΟ ζητούν εκεχειρία και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια – «Εφιαλτική η κατάσταση»

Αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία και οι Γιατροί του Κόσμου, απηύθυναν σήμερα έκκληση για εκεχειρία και για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, όπου η κατάσταση είναι «εφιαλτική» για εκατοντάδες εκτοπισμένους λόγω της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Με περισσότερο από 1,2 εκατομμύριο ανθρώπους στον δρόμο –δηλαδή το 20% του πληθυσμού εκτοπίστηκε– η κρίση έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις», δήλωσε η Τζένιφερ Μούρχεντ, της ΜΚΟ Save the Children, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία μετείχαν επίσης η Διεθνής Αμνηστία, η Oxfam, οι Γιατροί του Κόσμου, η Refugees International και η Action contre la Faim («Δράση κατά της Πείνας»).

«Οι δύο τελευταίες ημέρες ήταν τελείως εφιαλτικές», πρόσθεσε.

Μετά τους μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά της Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από τη Δευτέρα χερσαίες επιχειρήσεις στον νότο της χώρας, συνεχίζοντας παράλληλα τα πλήγματά του, κυρίως στη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον Λίβανο περιγράφουν μια «ανυπόφορη» κατάσταση με ολόκληρες οικογένειες να κοιμούνται στον δρόμο, καταφύγια να έχουν κατακλυστεί και νοσοκομεία να είναι υπερπλήρη, κυρίως στις περιφέρειες που έχουν πληγεί από τις αεροπορικές επιδρομές.

«867 κέντρα έχουν ανοίξει για να φιλοξενήσουν εκτοπισμένους μέσα σε δημόσια σχολεία, πανεπιστήμια, και από αυτά 643 έχουν ήδη φτάσει στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους», δήλωσε ο ‘Αχμαντ Σρέιφ των Γιατρών του Κόσμου, που έχει τη βάση του στη Βηρυτό.

Δείτε σχετικό βίντεο

Huge explosions have rocked Beirut tonight close to the Lebanese capital’s main airport.

A flight from Paris had just landed and was still taxiing as the explosions happened. We’re awaiting confirmation from IDF on who they were targeting…

We’ll have updates on @sunriseon7 pic.twitter.com/o9YfiRN2kz

— Ashlee Mullany (@AshleeMullany) October 3, 2024