Μ. Ανατολή: Το Ισραήλ υπόσχεται ότι θα συνεχίσει τα «χειρουργικά» χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ – «Εξαλείψαμε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς» λένε οι IDF – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) διεμήνυσαν την Πέμπτη (3/10) πως θα συνεχίσουν να καταφέρνουν «σκληρά πλήγματα» στη Χεζμπολάx, έπειτα από τρεις ημέρες χερσαίων μαχών με τον ένοπλο βραχίονα του σιιτικού κινήματος στον νότιο Λίβανο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε εννιά μέλη τους, εξ όσων είναι γνωστά.

Ανακοίνωσαν, επίσης, χθες βράδυ ότι «εξάλειψαν» ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, τον Ζάχι αμπντ αλ Ράζακ, σε βομβαρδισμό εναντίον του καταυλισμού προσφύγων της Τούλκαρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η επιδρομή αυτή είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Πρόκειται για τον πλέον πολύνεκρο βομβαρδισμό στη Δυτική Όχθη από το 2000, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Δυτική Όχθη παραμένει υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Ο Αλάα Σρότζι, παλαιστίνιος ακτιβιστής, ανέφερε πως ισραηλινό αεροσκάφος «έπληξε καφετέρια στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου». Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, «παιδιά και νέοι», μεταξύ άλλων, «κομματιάστηκαν», πρόσθεσε.

The Israeli army just murdered 20 Palestinians in a single airstrike targeted a CAFE SHOP in Hara Al-Hamam, Tulkarm refugee camp, WEST BANK. This incident marks the largest massacre in the West Bank since the Second Intifada. pic.twitter.com/490mk2D4a1

Στον Λίβανο, έπειτα από εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών, η οποία σκότωσε αρκετά ανώτερα και κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ και στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει από τη Δευτέρα χερσαίες επιχειρήσεις σε τομείς του νότου, οχυρό του ισχυρού λιβανικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Χθες Πέμπτη (3/10) αεροπορικές επιδρομές στοχοποίησαν ιδίως τη Βηρυτό και νότια προάστιά της, με μια να πλήττει «το γενικό αρχηγείο της υπηρεσίας πληροφοριών» της Χεζμπολά, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Κατά την ίδια πηγή, επλήγησαν στην πρωτεύουσα «15 τρομοκρατικοί στόχοι», εγκαταστάσεις του σιιτικού κινήματος, ιδίως «κέντρα παραγωγής όπλων και αποθήκες όπλων».

Πηγή του AFP στη Χεζμπολά ανέφερε χθες βράδυ πως εξαπολύθηκαν 11 αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Συνολικά, τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε 37 ανθρώπους σε 24 ώρες, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου πως μεταφέρει το κέντρο βάρους των στρατιωτικών επιχειρήσεών του στο βόρειο μέτωπο, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εννοεί να πολεμήσει τη Χεζμπολά, σύμμαχο της Χαμάς, ως τη «νίκη», ώστε να επιτραπεί η επιστροφή περίπου 60.000 κατοίκων παραμεθόριων κοινοτήτων, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τον σχεδόν έναν χρόνο εκτοξεύσεων ρουκετών από το κίνημα εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

#BREAKING Israel is carrying out a horrific massacre targeting families in the Tulkarm camp in the West Bank.

The death toll has reached 20, with many more injured.

The Israeli attack was carried out using F-35 fighter jets. pic.twitter.com/QxCERfTI6L

— Gaza Notifications (@gazanotice) October 3, 2024