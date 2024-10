Μ. Ανατολή: Ανηλεές σφυροκόπημα από το Ισραήλ σε Βηρυτό και Δυτική Όχθη – Στους 18 οι νεκροί στην Τούλκαρεμ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν 11 αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολά.

Αυτό δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (3/10) πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στο λιβανικό σιιτικό κίνημα, ενώ ανταποκριτές του πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

«Το Ισραήλ βομβάρδισε τη νότια συνοικία ένδεκα συνεχόμενες φορές», είπε η πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Ο βομβαρδισμός ήταν τόσο σφοδρός που ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί αυτοκινήτων και ταρακουνήθηκαν κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου και στα περίχωρά της.

Υπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Βηρυτό, πλήττοντας μεταξύ άλλων κέντρο άμεσης βοήθειας οργάνωσης συνδεδεμένης με τη Χεζμπολάχ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, έπειτα από μια μέρα που σημαδεύτηκε από χερσαίες μάχες στον νότιο Λίβανο, όπου οκτώ στρατιωτικοί του Ισραήλ ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν.

Μια από τις επιδρομές στην πρωτεύουσα του Λιβάνου έπληξε «κέντρο της πολιτικής προστασίας» του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, στη Μπασούρα, στην καρδιά της πόλης, ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολάχ.

Ο απολογισμός των θυμάτων που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και άλλους επτά τραυματίες.

#BREAKING Israel is carrying out a horrific massacre targeting families in the Tulkarm camp in the West Bank.

The death toll has reached 20, with many more injured.

The Israeli attack was carried out using F-35 fighter jets. pic.twitter.com/QxCERfTI6L

— Gaza Notifications (@gazanotice) October 3, 2024