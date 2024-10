Δυτική Όχθη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν απόψε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τούλκαρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με απολογισμό του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος είχε αναφέρει τουλάχιστον πέντε νεκρούς από το ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή.

Δείτε σχετική ανάρτηση

Breaking | Casualties among Palestinians have been reported following an Israeli occupation bombardment in Tulkarm refugee camp, occupied West Bank. pic.twitter.com/Gfq9DsV1Tq

— Quds News Network (@QudsNen) October 3, 2024