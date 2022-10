Λέσλι Τζόρνταν: Νεκρός σε τροχαίο ο διάσημος ηθοποιός – Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στο «Will & Grace»

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 67 ετών ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, συγγραφέας και τραγουδιστής, Λέσλι Τζόρνταν.

Ήταν διάσημος για τους ρόλους του ως Lonnie Garr στο «Hearts Afire» και Λέσλι Τζόρνταν στο «Will & Grace» ενώ συμμετείχε και σε επεισόδια της σειράς «American Horror Story».

Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τζόρνταν οδηγούσε στο Hollywood το πρωί της Δευτέρας όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε κτίριο. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν σκοτώθηκε στη σύγκρουση ή υπέστη ιατρική έκτακτη ανάγκη εκ των προτέρων. Η κατάσταση του οχήματος υποδηλώνει ότι ο Τζόρνταν μπορεί να έχασε τον έλεγχο του πριν από τη σύγκρουση.

Leslie Jordan, an actor, writer and singer best known for his roles in “Will & Grace,” “American Horror Story” and “Hearts Afire,” has died. He was 67. https://t.co/hnDbzTRGzJ pic.twitter.com/T6jezhS0vw

— Variety (@Variety) October 24, 2022