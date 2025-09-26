Κύπρος: Μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» σύμφωνα με την ExxonMobil

Η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος», εντός της κυπριακής ΑΟΖ, εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ExxonMobil στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Χριστοδουλίδη, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, μετά τη συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση, κατά την οποία ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil κ. Τζον Άρντιλ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αρχικά ευρήματα της τελευταίας γεώτρησης στο ‘Πήγασος‘. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα που έχουν ενώπιον τους, συνδυαστικά με το ‘Γλαύκος’, η ποσότητα του φυσικού αερίου, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, μπορεί να ανέρχεται σε 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Αυτά είναι πολύ θετικά νέα, πολύ θετικά μηνύματα από την ExxonMobil».

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέφερε στον κ. Άρντιλ αφενός την ικανοποίηση του για τη μέχρι στιγμής συνεργασία με την εταιρεία και για τη δραστηριοποίηση της στην κυπριακή ΑΟΖ, και αφετέρου το μήνυμα από πλευράς της κυπριακής κυβέρνησης ως προς την επίσπευση, το συντομότερο δυνατόν, της εξόρυξης, για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της κυπριακής ΑΟΖ, με πρώτιστο στόχο, ασφαλώς, τη θετική επίδραση προς το ενεργειακό κόστος για τους Κύπριους καταναλωτές.

«Τα νέα είναι θετικά, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ – η ExxonMobil είναι από τις πρώτες εξ αυτών – είναι εταιρείες παγκόσμιοι κολοσσοί που η παρουσία τους αποτελεί και μια ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυπριακή ΑΟΖ», ανέφερε.

Σε ερώτηση αν η εταιρεία ενημέρωσε πώς θα κινηθεί ώστε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω ποσότητες, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «βεβαίως, έγινε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται και οι επόμενες, πολύ συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της εταιρείας με χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα τεθούν ως προς την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για να μπορέσει να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο. Είναι ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

04:05 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Εμανουέλ Μακρόν: Γαλλική στήριξη στη Δανία μετά τις πτήσεις drones κοντά σε αεροδρόμια

Η Γαλλία δήλωσε έτοιμη «να συμβάλει στη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου της Δανίας»...
03:50 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Θανατηφόρο τροχαίο στο Περού: Μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα – Τουλάχιστον 14 νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα πο...
03:20 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ξεκίνησαν οι διώξεις των αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον πρώην διευθυντή του FBI

Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώη...
03:07 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Επιβολή δασμών 50% στα έπιπλα κουζίνας και 25% στα βαρέα οχήματα από την 1η Οκτωβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν δασμούς 25% στις...
