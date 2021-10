Κρήτη: Αισθητός ο σεισμός ακόμη και στην Αίγυπτο

Αισθητός και στην Αίγυπτο έγινε ο σεισμός των 6,3 Ρίχτερ στην Κρήτη, με χρήστες των social media να σπεύδουν να επισημάνουν ότι ένιωσαν τον σεισμό μέχρι το Κάιρο.

Σύμφωνα με την “Αλ Αχράμ” χρήστες των social media αναφέρθηκαν στον σεισμό στην Κρήτη, ο οποίος έγινε αισθητός στην πόλη Μάρσα Ματρούχ αλλά και στο Κάιρο και την Γκίζα.

Οι αναφορές έγιναν πριν από την ανακοίνωση του Εθνικού Ινστιτούτου Αστρονομίας και Γεωφυσικής της Αιγύπτου, που έκανε λόγο για τον σεισμό, που σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σε απόσταση 314 χιλιομέτρων βόρεια των μεσογειακών ακτών της αιγυπτιακής επαρχίας Μάρσα Ματρούχ στις 11:24 π.μ.

I felt it in Cairo few minutes ago, God protect us all 🇪🇬🇬🇷 https://t.co/z84Wi6WpUg — Nev 𓂜𓆑𓇌𓈖 🇪🇬 (@Nev_ertiti) October 12, 2021

The AD 365 Crete earthquake occurred at about sunrise on 21 July 365 in the Eastern Mediterranean. Geologist today estimate the undersea earthquake to have been a magnitude 8.0 or higher. It caused widespread destruction in Greece, Libya, Egypt, Cyprus and Spain. https://t.co/Y8hitQDAh5 — Nev 𓂜𓆑𓇌𓈖 🇪🇬 (@Nev_ertiti) October 12, 2021

Ο σεισμός αυτός έφερε μνήμες από τον μεγάλο σεισμό των 5,6 Ρίχτερ που είχε συμβεί ακριβώς 29 χρόνια πριν, στις 12 Οκτωβρίου του 1992, προκαλώντας τότε τον θάνατο 541 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 6.522, και έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς στη Χώρα του Νείλου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην Αίγυπτο λόγω του σεισμού.

An #earthquake with a magnitude of 6.3 MW occurred off the coast of #Crete, #Greece. The earthquake was felt as far as #Cairo & #Istanbul, but with little force. pic.twitter.com/dhoHI3agW5 — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) October 12, 2021

Αισθητός στην Κύπρο ο σεισμός της Κρήτης

Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του υπουργείου Γεωργίας της Κύπρου για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίτερα στην Κρήτη.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, “την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:24 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους M=6.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ”.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Κρήτης και 600 χιλιόμετρα δυτικά της Κύπρου, σημειώνεται. Προστίθεται πως παρά τη μεγάλη απόσταση του επίκεντρου από την Κύπρο, ο σεισμός αυτός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος του νησιού κυρίως από ενοίκους ψηλών κτιρίων.

Ο σεισμός αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της σεισμικής δραστηριότητας του ανατολικού τμήματος του Ελληνικού Τόξου. Η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση