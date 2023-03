Με μαύρο κολάρο εμφανίστηκε σε εκδήλωση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών η Κριστίν Λαγκάρντ μετά το τροχαίο που είχε την περασμένη Παρασκευή στην Γερμανία.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε στα social media φοράει το αυχενικό κολάρο, το οποίο έχει φροντίσει να στολίσει με ένα κόκκινο λουλούδι. Μια λεπτομέρεια που… έκανε τη διαφορά.

Η Κριστίν Λαγκάρντ τραυματίστηκε ελαφρά όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, ενεπλάκη σε τροχαίο το απόγευμα της Παρασκευής μετά την αποχώρησή της από τη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες».

Υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και θα φοράει αυχενικό κολάρο, συνεχίζοντας να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της.

Central banks must keep up with digital innovation to ensure payments are dependable and the financial system remains stable. The new @BIS_org Innovation Hub centres in Frankfurt and Paris will play a key role in coordinating and designing the future of digital banking. pic.twitter.com/nQg9ewkyc4

— Christine Lagarde (@Lagarde) March 28, 2023