Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ «Η παράδοση Tomahawk στην Ουκρανία θα αποτελούσε πλήγμα για την ειρηνευτική διαδικασία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν
πηγή: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πως η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, παρότι δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σε δημοσιογράφους.

Ο Ουσακόφ είπε πως η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ διήρκεσε σχεδόν δυόμισι ώρες και έγινε με πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου ανέφερε πως εντός των επομένων ημερών οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν-Η λοίμωξη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Fitch: Γιατί ο οίκος δίνει “σήμα “για νέα αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας

Οικόπεδα: Επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς το υπουργείο Δικαιοσύνης – Τι αναφέρει

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Εταιρεία κυκλοφόρησε μη αλκοολούχο κρασί για κατοικίδια – Τα πρωτότυπα ονόματα των ποικιλιών
περισσότερα
21:33 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Ιερέας πιάστηκε επ’ αυτοφώρω από πιστούς να κρύβει την ερωμένη του στο μπάνιο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που ιερέας υποχρεώνεται α...
21:22 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, θα μπούμε να τους σκοτώσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα πως θα σκοτώσει μέλη της Χαμάς εάν οι μαχητέ...
20:24 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη – «Θα δούμε αν μπορούμε να δώσουμε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης, ότι θα συναντηθεί ξανά με...
19:07 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μίκαελ Σουμάχερ: Νέες αποκαλύψεις για τον βιασμό νοσοκόμας στην έπαυλη του θρύλου της F1 – Αρνείται τις κατηγορίες ο 30χρονος οδηγός

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον φερόμενο βιασμό που υπέστη νοσ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης