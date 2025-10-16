Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ «Η παράδοση Tomahawk στην Ουκρανία θα αποτελούσε πλήγμα για την ειρηνευτική διαδικασία»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πως η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, παρότι δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σε δημοσιογράφους.

Ο Ουσακόφ είπε πως η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ διήρκεσε σχεδόν δυόμισι ώρες και έγινε με πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου ανέφερε πως εντός των επομένων ημερών οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ.