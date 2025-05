Κωνσταντινούπολη: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Ουκρανίας – Τουρκίας – ΗΠΑ

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί αξιωματούχοι από την Ουκρανία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης εν μέσω προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που τελικά θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως δήλωσαν πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου μία ώρα και σε αυτές συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι ομόλογοί του της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

⚡️ A meeting between representatives of Turkey, the US, and Ukraine has concluded in Istanbul

The photo shows moments of informal conversation between Fidan, Rubio, Yermak, and Umerov. pic.twitter.com/5izN6TVmfh

