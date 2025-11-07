Κομισιόν: Οι εισβολές drones στον εναέριο χώρο της Ένωσης αποτελούν μέρος του υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης

Enikos Newsroom

διεθνή

Κομισιόν: Οι εισβολές drones στον εναέριο χώρο της Ένωσης αποτελούν μέρος του υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης

Οι εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της ΕΕ, αποτελούν μέρος του υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν (Ευρωπαϊκής Επιτροπής), αρμόδιος για θέματα άμυνας, Τομάς Ρενιέ.

«Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες του κλεισίματος των αεροδρομίων στο Βέλγιο και των πρόσφατων εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σουηδία. Υποστηρίζουμε πλήρως το Βέλγιο, τη Σουηδία και όλα τα κράτη μέλη που επηρεάζονται. Τώρα, η απόδοση της προέλευσης αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών μας», δήλωσε ο Τ. Ρενιέ, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό που είναι σαφές είναι ότι, όπως δήλωσε και η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, πρόκειται για έναν υβριδικό πόλεμο και η Ευρώπη διατρέχει κίνδυνο». Ο Τ. Ρενιέ, εξήγησε ότι ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, στον οδικό χάρτη για την «Αμυντική Ετοιμότητα 2030» που παρουσίασε η Επιτροπή τον περασμένο μήνα, υπογραμμίζεται η σημασία και η κορυφαία προτεραιότητα που αποδίδεται στην Πρωτοβουλία για το Τείχος κατά των Drones.

«Η απάντηση σε αυτές τις απειλές πρέπει να είναι ενωμένη, ευρωπαϊκή, με μια προσέγγιση 360 μοιρών για την προστασία όλων των κρατών μελών μας», τόνισε ο ίδιος εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι τα επόμενα βήματα είναι αρκετά σαφή στον οδικό χάρτη: το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του Τείχους κατά των Drones, με τη φιλοδοξία ότι «το τέταρτο τρίμηνο του 2026, θα είναι λειτουργικό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσμική θωράκιση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας- Μια νέα εποχή για τη φωνή των ασθενών

Καρδιολόγος αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε όλες τις ανθυγιεινές λιχουδιές – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Scope Ratings: Απόψε η αξιολόγηση του outlook της ελληνικής οικονομίας – Ποιες είναι οι εκτιμήσεις

Πιερρακάκης: Επεκτείνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε 30 δευτερόλεπτα;

Ιδιωτικότητα: 11 τρόποι να διαγράψετε ή να κρύψετε τον εαυτό σας από το διαδίκτυο
περισσότερα
19:08 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Δηλητηριώδες φίδι «τρύπωσε» σε σπίτι και βρήκε… καταφύγιο σε καλάθι απλύτων – Δείτε το βίντεο

Αναστάτωση προκάλεσε σε μια οικογένεια στο Κουίνσλαντ, της Αυστραλίας, η απρόσμενη «επίσκεψη» ...
18:45 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Shutdown στις ΗΠΑ: Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, χάος στα αεροδρόμια

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στα αεροδρόμια στις ΗΠΑ, εξαιτίας του συνεχιζόμενου δημο...
17:15 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Αρνείται τις φήμες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια – «Τα διεθνή συμφέροντα της Lukoil πρέπει να γίνουν σεβαστά»

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τις φήμες ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένει...
16:18 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Αθωώθηκαν οι πέντε Ελληνοκύπριοι στα Κατεχόμενα

Αθώοι κρίθηκαν από το παράνομο στρατιωτικό δικαστήριο του ψευδοκράτους οι πέντε Ελληνοκύπριοι,...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς