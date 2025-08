Κοκκίνισαν τα νερά στην Θάλασσα της Γαλιλαίας – Τι λένε οι αρχές

Τα νερά στην Θάλασσα της Γαλιλαίας, δηλαδή την λίμνη που βρίσκεται μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, έχουν γίνει κόκκινα και θυμίζουν την βιβλική αφήγηση για τις 10 πληγές του Φαραώ.

Το υπουργείο Υδάτων του Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι τα νερά είναι ασφαλή για κολύμπι παρά το έντονο κόκκινο χρώμα τους.

Το κόκκινο χρώμα στα νερά οφείλεται στην εμφάνιση των φυκιών του γένους Βοτρυόκοκκος (Botryococcus braunii). Τα συγκεκριμένα φύκια παράγουν μία φυσική χρωστική ουσία εξαιτίας της μεγάλης έκθεσης τους στο ηλιακό φως, σύμφωνα με το υπουργείο.

❗️🇮🇱 – Red stains have recently appeared in the waters of the Sea of Galilee, also known as Lake Tiberias or Kinneret, Israel’s largest freshwater lake and a site of profound religious and cultural significance. Authorities have confirmed that these red patches pose no danger to… pic.twitter.com/TyWxWitH7E

