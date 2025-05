Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν – Ισχυρές εκρήξεις στο αεροδρόμιο της πόλης Τζάμου

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα το αεροδρόμιο της πόλης Τζάμου, στο ινδικό Κασμίρ, εν μέσω της σύγκρουσης της Ινδίας με το Πακιστάν, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη, ενώ σημειώθηκε και μπλακάουτ. Οι εκρήξεις συνεχίζονταν για αρκετή ώρα.

Πηγές του ινδικού στρατού είπαν ότι πιθανότατα επρόκειτο για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε το Πακιστάν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Times of India, το Πακιστάν στόχευσε το Τζαμού, με την ινδική αεράμυνα να ανταποδίδει τα πυρά. Όπως αναφέρει το India Today, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Πακιστάν έπληξε το αεροδρόμιο του Τζαμού, ενώ τρία ακόμη έπεσαν στο Pathankot, στην πόλη Τζαμού και στο Udhampur.

#WATCH | J&K | A complete blackout has been enforced in Jammu. No explosions or sirens are heard right now. Latest visuals from the city. pic.twitter.com/PisyKoXj3L

— ANI (@ANI) May 8, 2025