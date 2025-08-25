Κιργιζία: Σταμάτησε η επιχείρηση για τη διάσωση 30χρονης ορειβάτισσας – Ύστερα από 12 ημέρες στην κορυφή Victory Peak θεωρείται πλέον νεκρή

Έσβησαν οι ελπίδες για τη διάσωση της 30χρονης ορειβάτισσας Ναταλία Ναγκοβίτσνα (Natalia Nagovitsyna), καθώς οι επιχειρήσεις εντοπισμού της στο όρος Τζένγκις Τσοκούσου (Victory Peak), στα σύνορα Κιργιζίας-Κίνας, διακόπηκαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, drone που πέταξε πάνω από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί τελευταία φορά δεν κατέγραψε καμία κίνηση στο σώμα της και έτσι η ορειβάτισσα ανακηρύχθηκε «νεκρή».

Η Ρωσίδα αναρριχήτρια είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 12 Αυγούστου, κατά την κατάβαση από την κορυφή του βουνού, όταν έσπασε το πόδι της. Οι διασώστες κατέβαλαν επανειλημμένες προσπάθειες να τη σώσουν, ακόμη και με τη χρήση ελικοπτέρου, το οποίο όμως κατέπεσε. Οι ακραίες συνθήκες του βουνού δεν επέτρεψαν τη μετακίνησή της, ενώ μία από τις επιχειρήσεις στοίχισε τη ζωή στον Ιταλό ορειβάτη Λούκα Σινιγκάλια.

Kyrgyzstan govt called-off the rescue operation to rescue 47yr old Russian female mountaineer Natalia Nagovitsyna. She broke her leg on 12 Aug & got stuck at 7150m height during her Snow Leopard Expedition to Jengish Chokusu peak (7439m) in the Tian Shan range of Kyrgyzstan🧵1/5 pic.twitter.com/48zdnPGq58 — Tamil Nadu Geography (@TNGeography) August 24, 2025

Το Victory Peak, με ύψος 7.439 μέτρα, είναι η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς Τιάν Σαν και μία από τις πέντε κορυφές «Snow Leopard» της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η ανάβαση σε αυτές τις κορυφές αποτελεί σπάνιο κατόρθωμα, καθώς μόλις περίπου 700 άνθρωποι το έχουν πετύχει. Οι ακραίες θερμοκρασίες και η σύντομη περίοδος αναρρίχησης κάνουν το βουνό εξαιρετικά επικίνδυνο και δυσκολεύουν κάθε επιχείρηση διάσωσης.

In this month, Natalia was climbing Victory peak(Jengish Chokusu) in Kyrgyzstan with two other, at 7150m while trying to save her teammate she broke her leg. It is difficult to carry someone in this peak due to tough 3km final trek. Her teammate came down to get rescue team 3/5 pic.twitter.com/9yVOi9CDao — Tamil Nadu Geography (@TNGeography) August 24, 2025

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ναγκοβίτσνα εντοπίστηκε τελευταία φορά στις 19 Αυγούστου από drone παρακολούθησης σε μια ράχη κοντά στην κορυφή. Οι αρχές απέφυγαν να επιβεβαιώσουν αν τότε ήταν ακόμα ζωντανή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 30χρονη είχε χάσει τον άνδρα της το 2021, σε αναρρίχηση στην οποία συμμετείχε και η ίδια.