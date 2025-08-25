Κιργιζία: Σταμάτησε η επιχείρηση για τη διάσωση 30χρονης ορειβάτισσας – Ύστερα από 12 ημέρες στην κορυφή Victory Peak θεωρείται πλέον νεκρή

Enikos Newsroom

διεθνή

Κιργιζία: Σταμάτησε η επιχείρηση για τη διάσωση 30χρονης ορειβάτισσας – Ύστερα από 12 ημέρες στην κορυφή Victory Peak θεωρείται πλέον νεκρή

Έσβησαν οι ελπίδες για τη διάσωση της 30χρονης ορειβάτισσας Ναταλία Ναγκοβίτσνα (Natalia Nagovitsyna), καθώς οι επιχειρήσεις εντοπισμού της στο όρος Τζένγκις Τσοκούσου (Victory Peak), στα σύνορα Κιργιζίας-Κίνας, διακόπηκαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, drone που πέταξε πάνω από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί τελευταία φορά δεν κατέγραψε καμία κίνηση στο σώμα της και έτσι η ορειβάτισσα ανακηρύχθηκε «νεκρή».

Η Ρωσίδα αναρριχήτρια είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 12 Αυγούστου, κατά την κατάβαση από την κορυφή του βουνού, όταν έσπασε το πόδι της. Οι διασώστες κατέβαλαν επανειλημμένες προσπάθειες να τη σώσουν, ακόμη και με τη χρήση ελικοπτέρου, το οποίο όμως κατέπεσε. Οι ακραίες συνθήκες του βουνού δεν επέτρεψαν τη μετακίνησή της, ενώ μία από τις επιχειρήσεις στοίχισε τη ζωή στον Ιταλό ορειβάτη Λούκα Σινιγκάλια.

Το Victory Peak, με ύψος 7.439 μέτρα, είναι η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς Τιάν Σαν και μία από τις πέντε κορυφές «Snow Leopard» της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η ανάβαση σε αυτές τις κορυφές αποτελεί σπάνιο κατόρθωμα, καθώς μόλις περίπου 700 άνθρωποι το έχουν πετύχει. Οι ακραίες θερμοκρασίες και η σύντομη περίοδος αναρρίχησης κάνουν το βουνό εξαιρετικά επικίνδυνο και δυσκολεύουν κάθε επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ναγκοβίτσνα εντοπίστηκε τελευταία φορά στις 19 Αυγούστου από drone παρακολούθησης σε μια ράχη κοντά στην κορυφή. Οι αρχές απέφυγαν να επιβεβαιώσουν αν τότε ήταν ακόμα ζωντανή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 30χρονη είχε χάσει τον άνδρα της το 2021, σε αναρρίχηση στην οποία συμμετείχε και η ίδια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Μπουγάτσα: Ανέβηκε 2 φορές σε έναν χρόνο η τιμή της

Microsoft: Δοκιμάζει τη δυνατότητα συνέχισης εφαρμογών Android στα Windows 11 – Πώς λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:50 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Υεμένη: Τουλάχιστον 6 νεκροί, σχεδόν 90 τραυματίες στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 86 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή στους ισρ...
03:50 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Μπουλντόζες ξεριζώνουν δέντρα Παλαιστίνιων αγροτών στη Δυτική Όχθη – «Θέλουν να μας αναγκάσουν να μεταναστεύσουμε»

Μπουλντόζες κατέστρεψαν την Κυριακή (24/08) εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κατ...
03:35 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κατασκευάζει κρίσεις για να στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς σε πόλεις που κυβερνούν δημοκρατικοί» – Τι καταγγέλλει η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ

Η κατάσταση στις ΗΠΑ κλιμακώνεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε με την αποστολή στρατευμάτω...
03:20 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: «Λήξη συναγερμού» για πιθανό ένοπλο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια – O ύποπτος κρατούσε ομπρέλα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, στο Κολούμπια, όταν στα μέ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο