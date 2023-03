Κίνα: Σπάνια δημόσια εμφάνιση του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Alibaba – Ένας κροίσος σε κρίση

Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος Τζακ Μα, ιδρυτής του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, έκανε σήμερα στην Κίνα μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μετά τις δυσκολίες του ομίλου του το 2020.

Ο χαρισματικός επιχειρηματίας κρατά εδώ και δυόμιση χρόνια χαμηλό προφίλ ύστερα από δημόσιες επικρίσεις για την κινεζική ρυθμιστική αρχή, που είχαν ως αποτέλεσμα ο όμιλός του να βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών.

Οι αρχές είχαν σταματήσει την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ του Ant Group, της θυγατρικής του ομίλου στις ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ στη συνέχεια στη μητρική Alibaba επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2,3 δισεκ. ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Ενώ στο παρελθόν είχε συνεχώς παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, ο Τζακ Μα, 58 ετών, δεν έχει ουσιαστικά εμφανιστεί έκτοτε δημοσίως.

Αφού πέρασε πολλούς μήνες στο εξωτερικό, ο πρώην καθηγητής αγγλικών επισκέφθηκε σήμερα κοντά στη Σανγκάη σχολείο που ιδρύθηκε από εταίρους της Alibaba, σύμφωνα με μήνυμα που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζακ Μα συναντήθηκε με το προσωπικό και επισκέφθηκε τις αίθουσες διδασκαλίας πριν μιλήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη (IA), σύμφωνα με την ανακοίνωση που συνοδεύεται από φωτογραφίες που αναπαράχθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τζακ Μα, που αποχώρησε το 2019 από τη διοίκηση του ομίλου του για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες, παρέδωσε τον Ιανουάριο τον έλεγχο του Ant Group.

Είναι από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες στην Κίνα. Η ασυνήθιστη προσωπική του πορεία και ο τρόπος με τον οποίο προβάλλει τον εαυτό του κατέστησαν την επιτυχία του παράδειγμα για μια ολόκληρη γενιά επιχειρηματιών στη χώρα του.

Από την αποχώρησή του από τα μέσα ενημέρωσης το 2020, κάθε πληροφορία που αφορά τον δισεκατομμυριούχο και τις μετακινήσεις του σχολιάζεται ιδιαίτερα στην Κίνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

