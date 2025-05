Κίνα: Αλεξιπτωτιστής πλαγιάς παγιδεύτηκε σε δίνη και πάγωσε στα 8.000 μέτρα – Δείτε το βίντεο

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο έχει προκαλέσει σοκ στα social media, καθώς δείχνει έναν κινέζο αλεξιπτωτιστή πλαγιάς να έχει παρασυρθεί σε δίνη μέσα σε σύννεφα και σχεδόν να παγώνει μέχρι θανάτου, σε ύψος 8.000 μέτρων (πέντε μίλια) πάνω από τη Γη.

Ο αλεξιπτωτιστής, που ταυτοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ως ο Liu Ge, υποστηρίζει ότι η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν απογειώθηκε για πτήση πάνω από τα βουνά Τσιλιάν στη βόρεια Κίνα το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το Global Times.

Όπως δήλωσε, έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του από σημείο ύψους περίπου 3.000 μέτρων και τον «ρούφηξαν» τα σύννεφα σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

«Ένιωσα έλλειψη οξυγόνου και τα χέρια μου πάγωναν», είπε ο Liu. «Αλλά συνέχιζα να επικοινωνώ με την ομάδα μου μέσω ενδοεπικοινωνίας».

Το συγκλονιστικό βίντεο τον δείχνει να προσπαθεί να καθοδηγήσει το αλεξίπτωτο μόλις βγήκε από το σύννεφο, με το πρόσωπό του εκτεθειμένο στον παγωμένο αέρα.

