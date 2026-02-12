Κιμ Γιονγκ Ουν: Επέλεξε την έφηβη κόρη του ως διάδοχο

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχό του, σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS).

Ελάχιστα είναι γνωστά για την Κιμ Τζου Αε, η οποία τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα δίπλα στον πατέρα της σε εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού, όπως η επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, το πρώτο της γνωστό ταξίδι στο εξωτερικό.

Η NIS ανέφερε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά περιστάσεων», μεταξύ των οποίων η αυξανόμενη δημόσια παρουσία της σε επίσημες εκδηλώσεις, προτού καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχει εισέλθει στο στάδιο του «ορισμού διαδόχου».

Αυξανόμενη δημόσια παρουσία και ενδείξεις συμμετοχής σε κρατικές αποφάσεις

Σύμφωνα με τον βουλευτή Λι Σονγκ-κβεν, η Τζου Αε, η οποία στο παρελθόν περιγραφόταν από τη NIS ως «εκπαιδευόμενη» για τον ρόλο, έχει πλέον περάσει στο επόμενο στάδιο.

Η έφηβη έχει εμφανιστεί σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως στην επέτειο ίδρυσης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας και σε επίσκεψη στο Μαυσωλείο Κουμσουσάν. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ότι εκφράζει άποψη σε ζητήματα κρατικής πολιτικής.

Άλλος βουλευτής, ο Παρκ Σουν-γουόν, δήλωσε ότι ο ρόλος που έχει αναλάβει σε δημόσιες εμφανίσεις δείχνει πως αντιμετωπίζεται ήδη ως de facto δεύτερη ισχυρότερη ηγετική φυσιογνωμία στο καθεστώς.

Η μοναδική γνωστή κόρη και ο μυστικός γιος

Η Τζου Αε είναι το μοναδικό γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου. Η NIS εκτιμά πως ο Βορειοκορεάτης ηγέτης διαθέτει και μεγαλύτερο γιο, ο οποίος όμως δεν έχει αναγνωριστεί ούτε έχει εμφανιστεί ποτέ στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ύπαρξη της Τζου Αε έγινε γνωστή το 2013, όταν ο Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian ότι είχε κρατήσει Τζου Αε ως μωρό κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βόρεια Κορέα.

Συμβολισμοί και ερωτήματα σε μια πατριαρχική κοινωνία

Η Τζου Αε, που εκτιμάται ότι είναι 13 ετών, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βορειοκορεατική κρατική τηλεόραση το 2022, επιθεωρώντας μαζί με τον πατέρα της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο.

Έκτοτε, εμφανίζεται συχνά στα κρατικά μέσα, συχνά σε ισότιμη θέση δίπλα στον Κιμ Γιονγκ Ουν – κάτι σπάνιο για το αυστηρά ελεγχόμενο επικοινωνιακό πλαίσιο της χώρας.

Η επιλογή μιας κόρης ως διαδόχου εγείρει ερωτήματα σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία. Ωστόσο, προηγούμενο για γυναικεία παρουσία εξουσίας αποτελεί η αδελφή του Κιμ, Κιμ Γιο Τζονγκ, η οποία κατέχει υψηλή θέση στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Εργατών και φέρεται να ασκεί σημαντική επιρροή.

Παράλληλα, αναλυτές διερωτώνται γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, που εμφανίζεται ακόμη νέος και σχετικά υγιής, προχωρά ήδη στον ορισμό μιας 13χρονης ως διαδόχου.

Το πώς ενδέχεται να διαμορφώσει η Τζου Αε το μέλλον της Βόρειας Κορέας παραμένει ασαφές, ωστόσο, εφόσον διαδεχθεί τον πατέρα της, θα έχει τη σχεδόν απόλυτη εξουσία να καθορίσει την πορεία της χώρας.

