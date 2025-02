Κιλαουέα: Κόλαση επί γης στη Χαβάη από τις εκρήξεις του πλέον ενεργού ηφαιστείου στον πλανήτη – Οι πίδακες λάβας ξεπερνούν τα 80 μέτρα

Το ενεργό ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη συνεχίζει να εκρήγνυται και να εκτινάσσει μεγάλους πίδακες λάβας που ξεπερνούν τα 80 μέτρα σε ύψος.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη που «ξύπνησε» στα τέλη του Δεκέμβρη και συγκεκριμένα στις 23 του μήνα, προβληματίζοντας για ακόμη μια φορά τις Αρχές που παρακολουθούν με προσοχή και προβληματισμό την δραστηριότητα του ηφαιστείου, που σχεδόν ενάμιση μήνα μετά συνεχίζει να «ξερνάει» λάβα προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες.

Kīlauea, one of the most active volcanoes on Earth, is famous for its lava flowing directly into the ocean, creating dramatic steam plumes and expanding Hawaii’s coastline. #TiredEarth pic.twitter.com/0mnK0wkOus

Mt. Kilauea Volcano in Hawaii started erupting on Monday, December 23rd, 2024.

A photographer sacrificed his drone to Pele, the goddess of volcanoes, for this shot… 🌋

It’s releasing billions of tonnes of natural Co2 into the Earth’s atmosphere.

Keep dwelling on the thought… pic.twitter.com/hcEGdpfrH5

