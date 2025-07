Κένυα: Τρεις στρατιώτες νεκροί από έκρηξη αυτοσχέδιας βόμβας – Αποδίδεται σε τζιχαντιστική οργάνωση – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν στην Κένυα, όταν αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε πλήττοντας το όχημα στο οποίο επέβαιναν, στην κομητεία Λαμού, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν την Τρίτη (15/7) οι κενυατικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι στρατιωτικοί κινούνταν σε δρόμο ανάμεσα στις κοινότητες Κιούνγκα και Σανκούρι.

«Δυστυχώς, τρεις ανδρείοι στρατιώτες υπέκυψαν στα τραύματά τους», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις της Κένυας.

Deadly Blast In Boni Forest:

Three KDF soldiers have been killed and six others injured in a suspected al-shabaab attack in Lamu county.

The vehicle the officers were travelling in is said to have ran over⁰an IED.#NTVTonight @zeynabIsmail @kevinmutai_ pic.twitter.com/SFwjLEKAkT

