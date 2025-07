Κένυα: Τουλάχιστον 31 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Εκατοντάδες τραυματισμοί και συλλήψεις

Τουλάχιστον 31 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από τις επεισοδιακές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν την Δευτέρα (7/8) σε όλη την Κένυα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (KNCHR). Η επιτροπή ανέφερε επίσης ότι 107 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 532 συνελήφθησαν.

«Η KNCHR καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητά την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους» από όπου κι αν προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας.

BREAKING: 31 people were killed in Saba Saba protests in Kenya on Monday, @HakiKNCHR says.

That’s nearly 3 times more than police reported in their statement that praised officers for “restraint” despite widespread reports of brutality pic.twitter.com/8gDUBATeBT

— Larry Madowo (@LarryMadowo) July 8, 2025