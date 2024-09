Κένυα: Αεροπλάνο βγήκε εκτός διαδρόμου και κατέληξε σε χωράφι – Σώοι οι 11 επιβαίνοντες – ΦΩΤΟ

Ιδιωτικό αεροσκάφος με 11 επιβαίνοντες βγήκε σήμερα από τον διάδρομο ενός μικρού αεροδρομίου στη δυτική Κένυα και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Το ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι κατά τη διαδικασία απογείωσης αεροσκάφους, τύπου Cessna Caravan, από το αεροδρόμιο Λιτσότα στην περιοχή Μιγκόρι.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως είδε καπνό να ξεπηδά από το αεροσκάφος καθώς αυτό αδυνατούσε να κερδίσει ύψος για να απογειωθεί, με αποτέλεσμα να βγει εκτός διαδρόμου και να καταλήξει στο χωράφι.

«Με ανακούφιση, επιβεβαιώνουμε πως δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί», ανακοίνωσε η εταιρεία Boskovic Air Charters, διαβεβαιώνοντας πως ο πιλότος και οι 10 επιβάτες είναι σώοι και ασφαλείς. Υπογράμμισε παράλληλα ότι συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

