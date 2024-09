Στα πρότυπα του ΝΒΑ η Euroleague: Παρουσίασε τους κανόνες του νέου Financial Fair Play που θα ισχύσουν από το 2027

Νέο Financial Fair Play θα εφαρμόσει η Euroleague από το 2027 με καινοτομίες που ακολουθούν σε κάποιον βαθμό τα πρότυπα του ΝΒΑ.

Η διοίκηση της σημαντικότερης μπασκετικής διοργάνωσης στην Ευρώπη δημοσιοποίησε σήμερα τους κανόνες του νέου Financial Fair Play που προβλέπει μεταξύ άλλων μέτρα για τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας μεταξύ των ομάδων, αλλά και φόρο πολυτελείας για ομάδες με υπερβάσεις στους μισθούς.

EuroLeague introduces ground-breaking Financial Fair Play Regulations

• A first in European sports, the regulations tie players´ remuneration levels to the clubs´ collective business performance

• The regulations have been agreed upon with clubs and ELPA

The Assembly of… pic.twitter.com/eKW9wYG9gv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2024