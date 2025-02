Κεντάκι: Πυροβολισμοί με τρεις νεκρούς έξω από κέντρο έκδοσης αδειών οδήγησης – Διέφυγε ο δράστης

Οι Αρχές στο Λούισβιλ του Κεντάκι διερευνούν περιστατικό ένοπλης επίθεσης έξω από κέντρο έκδοσης αδειών οδήγησης, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος με άγνωστο όχημα, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Louisville Courier-Journal, αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο το μεσημέρι της Παρασκευής. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν έναν άνδρα νεκρό και δύο βαριά τραυματισμένες γυναίκες, οι οποίες υπέκυψαν λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Και τα τρία θύματα είχαν δεχτεί πυροβολισμούς.

BREAKING: Three people are dead after a shooting that occurred outside a DMV in Louisville, KY. Suspect is currently unknown.pic.twitter.com/HdjdZ2y0c0

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 21, 2025