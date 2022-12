Κατηγορηματικός Μενέντεζ: «Δεν θα εγκρίνω τα F-16 για την Τουρκία»

Σαφής και κατηγορηματικός παραμένει ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, ότι δεν πρέπει να πουληθούν μαχητικά F-16 στην Τουρκία.

Με ανάρτησή του στο Τwitter, o Αμερικανός Γερουσιαστής απορρίπτει επίσης τους πανηγυρισμούς στην γειτονική χώρα, ότι δήθεν ήρθησαν πλέον όλοι οι περιορισμοί για την αγορά των αμερικανικών μαχητικών. Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ επιμένει ότι είναι αναγκαίο να μπλοκαριστεί η πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ (Μπομπ) Μενέντεζ.

Στο tweet του ο Μενέντεζ ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να εγκρίνει την πώληση -16 στην Τουρκία. Η ανάρτηση του Αμερικανού Γερουσιαστή αναφέρει:

«Σε αντίθεση με ορισμένους ισχυρισμούς, το #NDAA δεν είναι νίκη για την #Τουρκία. Αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στη Γερουσία για να αντιμετωπίσουμε τις πωλήσεις όπλων. Θα το ξαναπώ. Ως Πρόεδρος #SFRC, ΔΕΝ θα εγκρίνω τα F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει τις καταχρήσεις του σε όλη την περιοχή.…»

Contrary to some claims, the #NDAA is not a win for #Turkey. This is just one of many tools we have at our disposal in the Senate to deal with arms sales.

I’ll say it again.

As #SFRC Chairman, I will NOT approve F-16s for Turkey until Erdogan halts his abuses across the region. https://t.co/TmYCwsCap9

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 7, 2022