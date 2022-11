Μενέντεζ κατά Τουρκίας για τις επιθέσεις σε Ιράκ και Συρία – «Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμάχου»

Στην Τουρκία επιτέθηκε ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ με αφορμή τις αεροπορικές επιδρομές σε Συρία και Ιράκ.

«Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμάχου», τόνισε ο Μενέντεζ για την Τουρκία σε ανάρτησή στου στο twitter.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, τόνισε χαρακτηριστικά, επισυνάπτοντας δημοσίευμα των New York Times:

«Οι αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων εταίρων των ΗΠΑ στις SDF, έχουν ήδη σκοτώσει αμάχους και έχουν καταστρέψει κρίσιμες αστικές υποδομές ενώ απειλούν να υπονομεύσουν τη μάχη κατά του ISIS».

Turkey’s airstrikes in Iraq & Syria, including against US partner forces in the SDF, have already killed civilians & destroyed critical civilian infrastructure while threatening to undermine the fight against ISIS. These are not the actions of an ally. https://t.co/WujskZdfkr

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) November 23, 2022