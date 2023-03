Καναδάς: Τον σκότωσε επειδή του ζήτησε να μην ατμίζει – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 37χρονο μπροστά στην κόρη του

Νεκρός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έπεσε ένας 37χρονος στον Καναδά. Αφορμή για την φρικτή δολοφονία στάθηκε το γεγονός ότι ο 37χρονος ζήτησε από 32χρονο να μην ατμίζει.

Το φονικό με θύμα τον Πολ Στάνλεϊ Σμιτ έγινε έξω από καφετέρια στο Βανκούβερ και έχει καταγραφεί σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες.

Οι εικόνες στο βίντεο είναι ιδιαίτερα σκληρές καθώς φαίνεται ο 32χρονος Ιντερτίπ Σινγκ Γκόσα που έχει συλληφθεί, να χτυπάει με μαχαίρι στην κοιλιά τον άτυχο 37χρονο, ο οποίος περίμενε τη σύντροφό του να φέρει καφέ. Μπροστά στο άγριο έγκλημα ήταν και η κόρη του 37χρονου για χάρη της οποίας ζήτησε από τον 32χρονο να μην ατμίζει.

Warning Video ⚠️

Inderdeep Singh Gosal, charged with second-degree murder after fatal #Starbucks stabbing yesterday on Granville and Pender street. The man murdered was Paul Stanley Schmidt, whose wife and young daughter were reportedly at the scene. pic.twitter.com/wLA9EuFan1

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 28, 2023