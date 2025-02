Καναδάς: «Έπρεπε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τη συντριβή αεροσκάφους που γύρισε ανάποδα «σαν τηγανίτα»

Μια πτήση ρουτίνας της Delta Air Lines, από τη Μινεάπολη των ΗΠΑ στο Τορόντο του Καναδά, μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν το αεροσκάφος Bombardier CRJ-900LR συνετρίβη στο διάδρομο προσγείωσης, ανεφλέγη και κατέληξε ανάποδα.

Οι εικόνες από το περιστατικό θυμίζουν σκηνή από κινηματογραφική ταινία, με τις Αρχές να εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια της συντριβής, η οποία οδήγησε στον τραυματισμό 21 ατόμων.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, οι 80 επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμμια, ενώ οι ειδικοί εξετάζουν εάν οι ακραίες καιρικές συνθήκες -το χιόνι και οι δυνατοί άνεμοι- έπαιξαν ρόλο στην απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με βίντεο του ατυχήματος, το αεροσκάφος φάνηκε να γέρνει επικίνδυνα πριν αγγίξει το έδαφος, με αποτέλεσμα το δεξί φτερό του να χτυπήσει βίαια στο διάδρομο και να αποκοπεί από την άτρακτο.

BREAKING: New clearest footage showing the crash moment of Delta Air Lines plane at Toronto Airport. All passengers survived



Ένας ειδικός της αεροπορίας δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι η ασταθής προσγείωση μπορεί να επέτρεψε σε ένα ρεύμα αέρα να λειτουργήσει «σαν σπάτουλα», αναποδογυρίζοντας το αεροπλάνο «σαν μια γιγαντιαία τηγανίτα».

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν προειδοποιήσει τους πιλότους ότι το προηγούμενο αεροσκάφος που είχε προσγειωθεί ενδέχεται να προκάλεσε αναταράξεις στον αέρα, αναφέρει το Canadian Press. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το CBC, οι άνεμοι την ώρα της προσγείωσης δεν ξεπερνούσαν τα 32 χιλιόμετρα την ώρα.

Additional CCTV Footage from Toronto Pearson International Airport has been released, showing yesterday's crash-landing of a Delta Air Lines CRJ-900LR operated by Endeavor Air, which amazingly resulted in only 15 Injuries.

Οι επιβάτες περιέγραψαν τις στιγμές απόλυτου τρόμου που έζησαν μέσα στο φλεγόμενο αεροπλάνο. Ο 28χρονος Πιτ Κούκοβ, που καθόταν σε παράθυρο στην αριστερή πλευρά, δήλωσε στη Post: «Υπήρξε σίγουρα πανικός μέσα στο αεροπλάνο, αλλά μετά ήρθε μια σύγχυση, ένα σοκ και μια ευγνωμοσύνη που καταφέραμε να βγούμε ζωντανοί», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη κινδύνου πριν από τη συντριβή. «Ήταν ένα δυνατό χτύπημα, σαν να αγγίξαμε το έδαφος και ξαφνικά προσπαθούσαμε να απογειωθούμε ξανά».

Several people were injured when a Delta Air Lines flight from Minneapolis crashed and flipped over at Toronto Pearson International Airport in Canada on Monday.



Παρότι δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ο Κούκοβ αισθάνθηκε έντονο πόνο στην πλάτη λόγω της σύγκρουσης, ενώ εξήρε το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες του για την ψυχραιμία τους. «Είμαι απλά ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Το πλήρωμα έκανε εξαιρετική δουλειά, όπως και όλοι οι επιβάτες που φρόντισαν να βγούμε με ασφάλεια. Κανείς δεν σκοτώθηκε, κι αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων», είπε.

Ανάμεσα στους επιζώντες ήταν και ο Πιτ Κάρλσον, ο οποίος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση ως «βίαιες» CBC News.

«Μια στιγμή προσγειωνόμαστε και περιμένω να δω τους φίλους μου, και την επόμενη στιγμή βρίσκομαι κυριολεκτικά ανάποδα», δήλωσε, ενώ είχε εμφανή τραύματα στο κεφάλι.

Αν και το ατύχημα διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, οι επιβάτες ένιωσαν πως είχαν «άφθονο χρόνο» για να φοβηθούν για τη ζωή τους. Ο Κάρλσον θυμάται τη στιγμή που κατάφερε να ξεκουμπώσει τη ζώνη ασφαλείας του και έπεσε στο ταβάνι, το οποίο είχε μετατραπεί πλέον σε πάτωμα.

«Η απόλυτη αρχική αίσθηση ήταν “πρέπει να βγω από εδώ”», δήλωσε.

Παρά τον τρόμο, το αίσθημα αλληλεγγύης επικράτησε. Ο Κάρλσον περιέγραψε πώς οι επιβάτες να συνεργάστηκαν μεταξύ τους για να βγουν ζωντανοί.

«Όλοι ξαφνικά γίναμε ένα. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, ο ένας παρηγορούσε τον άλλον», είπε.

A Delta Air Lines regional jet flipped upside down upon landing at Toronto Pearson Airport on February 17, 2025, amid strong winds and a snowstorm, injuring 18 of the 80 people on board.

Three passengers, including a child, were critically injured. The flight,…

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 17, 2025