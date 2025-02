Καναδάς: 15 τραυματίες εκ των οποίων οι 3 σοβαρά από την ανατροπή του αεροσκάφους κατά την προσγείωση στο Τορόντο

Αεροσκάφος της Delta Airlines, με 80 επιβαίνοντες, ανετράπη κατά την προσγείωση στο χιονισμένο Τορόντο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άτομα, εκ των οποίων τρία σοβαρά, σύμφωνα με τις αρχές.

Το αεροπλάνο, τύπου Bombardier CRJ900, ανήκε στη θυγατρική Endeavor Air της Delta και εκτελούσε πτήση από τη Μινεάπολη (Μινεσότα, ΗΠΑ) προς την μεγαλύτερη πόλη του Καναδά. Σύμφωνα με την Delta Airlines, το ατύχημα σημειώθηκε στις 15:30 (τοπική ώρα).

Το αεροδρόμιο Pearson είχε προειδοποιήσει για σφοδρούς ανέμους και πολικές θερμοκρασίες, καθώς η περιοχή είχε πληγεί από χιονοθύελλα το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα την αναβολή πολλών πτήσεων. Ωστόσο, αναμενόταν έντονη αεροπορική κίνηση.

Ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Παιδί διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Άνδρας περίπου 60 ετών και γυναίκα περίπου 40 ετών μεταφέρθηκαν επίσης σε νοσοκομεία με σοβαρούς τραυματισμούς.»

Για την επιχείρηση διάσωσης χρησιμοποιήθηκαν τρία ελικόπτερα και δύο ασθενοφόρα με δυνατότητα παροχής αυξημένης φροντίδας.

Ο Λόρενς Σέιντον, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της περιφέρειας Πιλ, ανέφερε ότι 12 ακόμη άτομα υπέστησαν ελαφρότερους τραυματισμούς, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε νοσοκομεία της περιοχής.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει το αεροσκάφος αναποδογυρισμένο σε διάδρομο, καλυμμένο με λεπτό στρώμα χιονιού.

This is not normal. Ice and snow on runway at Pearson? 15 are injured, 3 in critical condition. Delta plane ✈️🇺🇸crash lands and flips over at Toronto Pearson Airport, Ontario, Canada 🇨🇦 Eighty passengers on board. Grateful to the first responders and professionals on the scene.🙏 pic.twitter.com/e82nGfS0wp

— Carol Cameletti (@ccameletti) February 17, 2025