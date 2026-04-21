Αντετοκούνμπο για τη δύσκολη χρονιά των Μπακς: «Θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας – Στο Μιλγουόκι, την πόλη μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο Μπακς
Φωτογραφία: AP

Μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της σύγχρονης ιστορίας τους ολοκλήρωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς, μένοντας εκτός playoffs για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια, σε μια χρονιά γεμάτη ανακατατάξεις και απογοήτευση. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτύπωσε το κλίμα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Συγκεκριμένα, o «Greek Freak» δημοσίευσε στιγμές από τη σεζόν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας. Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη δική μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αδιάκοπη αγάπη και την υποστήριξή σας».

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο :

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
16:04 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

ΟΦΗ: Πιτσιρικάς βάζει τα κλάματα όταν μαθαίνει ότι θα πάει στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ – Συγκλονιστικό βίντεο

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με πρωταγωνιστή έναν μικρό φίλο της ομάδας, ο οποί...
04:13 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» κατακτώντας το UEFA Youth League

Οι «μικροί» της Ρεάλ Μαδρίτης έβαλαν τα… γυαλιά στους «μεγάλους» των «μερένχες» οι οποίο...
02:35 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Βραβεία «Laureus»: Θρίαμβος των Αλκαράθ, Σαμπαλένκα, Γιαμάλ και Παρί Σεν Ζερμέν

Οι Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Λαμίν Γιαμάλ σε ατομικό επίπεδο και η Παρί Σεν Ζερμέν σε ...
01:08 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Premier League: «Λευκή» ισοπαλία της Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου με την Κρίσταλ Πάλας – Υποβιβάστηκε κι επίσημα η Γουλβς

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Κρίσταλ Πάλας και η Γουέστ Χαμ στο «Selhurst Park» στο ματς με το οπ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης