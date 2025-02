Καναδάς: Συνετρίβη αεροσκάφος κατά την προσγείωση – Βίντεο-σοκ από το σημείο

Αεροσκάφος της Delta Airlines συνετρίβη σήμερα κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο στον Καναδά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σε ενημέρωση της διοίκησης του αερολιμένα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Το αεροσκάφος, ένα Bombardier CRJ-900, εκτελούσε πτήση από τη Μινεάπολις των ΗΠΑ.

Η καναδική τηλεόραση μεταδίδει βίντεο στο οποίο διακρίνεται το αεροσκάφος της Delta αναποδογυρισμένο στη χιονισμένη πίστα του διεθνούς αεροδρομίου Πίρσον.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα.

🚨JUST ANNOUNCED: Delta Airlines plane crashes at Pearson International Airport, Toronto, Canada on #PresidentsDay #Toronto pic.twitter.com/rNfYgdCaZ6

Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg

🚨 #BREAKING : A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board

Massive plane crash at Toronto’s Pearson Airport

A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway

Praying for everyone on board 🙏🏻 pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ

— The Pleb 🌍 Reporter (@truckdriverpleb) February 17, 2025