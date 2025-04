Καναδάς: Απαγγελία κατηγοριών για φόνους κατά συρροή στον δράστη – 11 νεκροί στο αιματοβαμμένο φεστιβάλ

Οργή και θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινότητα του Βανκούβερ, στον Καναδά, η πολύνεκρη επίθεση σε φεστιβάλ της φιλιππινέζικης κοινότητας, όπου ένας άνδρας έριξε σκόπιμα το SUV του πάνω σε ανυποψίαστους πολίτες, αφαιρώντας τη ζωή σε τουλάχιστον 11 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη συνοικία Sunset, κατά τη διάρκεια του Lapu-Lapu Day Block Party, σε μία από τις πλέον πολυπολιτισμικές γειτονιές της πόλης.

Ο 30χρονος Kai-Ji Adam Lo αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού από τις εισαγγελικές αρχές της Βρετανικής Κολομβίας, ενώ η αστυνομία του Βανκούβερ σημείωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι «αναμένονται περαιτέρω κατηγορίες».

Ο Lo εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Κυριακή, λίγες ώρες αφότου συνελήφθη επί τόπου, χωρίς να κάνεις δηλώσεις, σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που είδε το Reuters.

Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, αναφέροντας ότι ο ύποπτος είχε ιστορικό σοβαρών ψυχικών διαταραχών.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Βανκούβερ, Στιβ Ράι, σε συνέντευξη Τύπου, «είναι η πιο σκοτεινή ημέρα στην ιστορία του Βανκούβερ».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Το άτομο που έχουμε υπό κράτηση έχει σημαντικό ιστορικό αλληλεπιδράσεων με την αστυνομία και επαγγελματίες ιατρούς, σε ζητήματα ψυχικής υγείας».

Η αστυνομία έκανε λόγο για δεκάδες τραυματίες, εκ των οποίων αρκετοί σε κρίσιμη κατάσταση, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα ήταν ηλικίας 5 έως 65 ετών.

Ο Ράι διευκρίνισε το απόγευμα της Κυριακής ότι «δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τρέχουσες απειλές για την κοινότητα».

Στις έρευνες της υπόθεσης συμμετέχουν πάνω από 100 αστυνομικοί, ενώ οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με την επαρχιακή και ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την παροχή υποστήριξης στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Συλλυπητήρια μηνύματα και λόγια συμπαράστασης καταφθάνουν από όλο τον κόσμο. «Η κοινότητα θα αισθάνεται αυτή την πληγή για πολύ καιρό. Θέλουμε να πούμε σε όλους ότι πενθούμε. Θέλουμε να πούμε σε όλους ότι βλέπουμε και ακούμε τη στήριξη που έρχεται από όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της οργάνωσης Filipino BC, RJ Aquino.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές του Καναδά, με συνέπεια την προσωρινή καθυστέρηση των προεκλογικών συγκεντρώσεων του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ το πρωί της Κυριακής.

Ο Κάρνεϊ επανήλθε στην προεκλογική εκστρατεία του αφότου δήλωσε: «Χθες το βράδυ, οικογένειες έχασαν μια αδελφή, έναν αδελφό, μια μητέρα, έναν πατέρα, έναν γιο ή μια κόρη. Αυτές οι οικογένειες ζουν τον εφιάλτη κάθε οικογένειας».

«Συμμετέχω στο πένθος μαζί σας, όπως και όλοι οι Καναδοί. Γνωρίζω ότι οι Καναδοί είναι ενωμένοι μαζί σας», συμπλήρωσε.

«Είναι δύσκολο να μη νιώσει κανείς οργή απέναντι στον άνθρωπο που δολοφόνησε αθώους ανθρώπους για λόγους που ακόμη δεν γνωρίζουμε», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου κοντά στον τόπο της τραγωδίας, εμφανώς συγκινημένος, ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι.

«Θέλω να μετατρέψω την οργή που νιώθω σε πράξη στήριξης προς τη φιλιππινέζικη κοινότητα, σε ενέργειες για να τους προσφέρουμε όσα χρειάζονται, να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα», πρόσθεσε.

Περισσότερες από 12 ώρες μετά το συμβάν, η αστυνομία δεν είχε ακόμη καταλήξει σε κίνητρο για την επίθεση, επισημαίνοντας ότι το φεστιβάλ διεξαγόταν χωρίς ειδική αστυνομική επιτήρηση.

«Δεν υπήρχαν γνωστές απειλές προς την εκδήλωση ή προς τη φιλιππινέζικη κοινότητα», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Βανκούβερ.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο δράστης ακινητοποιήθηκε αρχικά από παρευρισκόμενους, οι οποίοι τον καταδίωξαν και τον ακινητοποίησαν μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον δράστη να ακουμπάει με την πλάτη του σε έναν συρμάτινο φράχτη, δίπλα σε έναν φύλακα ασφαλείας και περικυκλωμένο από εξοργισμένους παρευρισκόμενους που του φωνάζουν.

Ο Kai-Ji Adam Lo ακούγεται να λέει: «Συγγνώμη».

