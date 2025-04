Φιλιππίνες: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Μπουλουσάν – Αύξησαν το επίπεδο συναγερμού οι Αρχές

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι Αρχές στις κεντρικές Φιλιππίνες, μετά την εκτόξευση στήλης τέφρας ύψους 4,5 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο Μπουλουσάν το πρωί της Δευτέρας.

Οι τοπικές Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν εκτός της ζώνης κινδύνου που εκτείνεται σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) ανακοίνωσε την αναβάθμιση του επιπέδου συναγερμού στο Μπουλουσάν από μηδέν (0) σε ένα (1), σε μια κλίμακα πέντε βαθμών. Το επίπεδο αυτό σηματοδοτεί χαμηλής έντασης ηφαιστειακή αναταραχή, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο φρεατικών εκρήξεων.

Σύμφωνα με το Phivolcs, πριν από την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε μεταξύ 04:36 και 05:00 το πρωί της Δευτέρας, καταγράφηκαν 53 ηφαιστειακοί σεισμοί μέσα σε 24 ώρες, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι είχαν ήδη αναφέρει αυξημένη δραστηριότητα στην περιοχή του ηφαιστείου.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης σε μία εκτεταμένη ζώνη 2 χιλιομέτρων στον νοτιοανατολικό τομέα του ηφαιστείου, λόγω του κινδύνου από εκτοξευόμενα βράχια και άλλα αντικείμενα.

Οι Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποίησαν τους πιλότους να αποφεύγουν τις πτήσεις κοντά στην κορυφή του Μπουλουσάν, ώστε να μην εκτεθούν σε πιθανές εκρήξεις τέφρας και κινδύνους για την ασφάλεια των αεροσκαφών.

Το Μπουλουσάν αποτελεί ένα από τα 24 ενεργά ηφαίστεια στις Φιλιππίνες, χώρα που βρίσκεται εντός του “δαχτυλιδιού της φωτιάς” του Ειρηνικού, περιοχής που χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.