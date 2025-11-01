Κάιρο: Ο πρόεδρος Αλ Σίσι εγκαινίασε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο – «Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Κάιρο: Ο πρόεδρος Αλ Σίσι εγκαινίασε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο – «Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία»

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εγκαινίασε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ενώπιον ενός κοινού αποτελούμενου από βασιλείς, αρχηγούς κρατών και ηγέτες που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για την επίσημη τελετή. Προσκεκλημένος ήταν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας«, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους της Αιγύπτου, από το μεγάλο προαύλιο του μουσείου που είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, όπου οι αρχές έχουν οργανώσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

«Αυτό το σπουδαίο μνημείο δεν είναι απλώς ένας χώρος διατήρησης αρχαιοτήτων, αλλά μια ζωντανή μαρτυρία της μεγαλοφυΐας του αιγυπτιακού λαού», είπε ο Αλ Σίσι.

 

“Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας”, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους από το μεγάλο προαύλιο του μουσείου που είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, όπου οι αρχές οργάνωσαν μια φαντασμαγορική βραδιά με σκοπό μεταξύ άλλων την ενίσχυση του τουρισμού.

“Όλοι μας φανταστήκαμε και ονειρευτήκαμε αυτό το έργο, αναρωτηθήκαμε αν πράγματι θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αν όλοι θα το βλέπαμε να ολοκληρώνεται και αν θα ήμασταν παρόντες αυτή τη μεγάλη μέρα”, δήλωσε  ο πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι σε συνέντευξη Τύπου.

Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες παρέστησαν στην τελετή των εγκαινίων, και στις μισές μεταξύ αυτών ηγούνταν βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων”, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Influencer που δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Τι λέει για τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της

Μακιγιάζ: Πώς να κάνετε contouring στη μύτη σε 4 βήματα

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία το ψηφιακό ευρώ – Πιλοτικό πρόγραμμα από το 2027

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα 2.000 ευρώ από Δευτέρα σε οδηγούς super cars για ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ ώρα – Ποιοι θα λάβουν… ραβασ...

Πέντε ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξεις στο Android Auto για να μην κόβονται οι κλήσεις

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:21 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Εγκαινιάστηκε με μία φαντασμαγορική τελετή το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο – Ο τάφος του Τουταγχαμών, η Στήλη της Ροζέττας και το αίτημα για επιστροφή κλεμμένων θησαυρών

Κοντά σε ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, τη Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα, στη Γκίζα &...
21:36 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Κένυα: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι έπειτα από κατολίσθηση

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 φέρονται ως αγνοούμενοι στη δυτική Κένυα μετ...
21:18 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Συρία: Πάνω από 500 χιλιάδες πρόσφυγες επέστρεψαν στην χώρα από την Τουρκία – Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Αλ Σάρα

Συνολικά 550.000 Σύροι πρόσφυγες  από την Τουρκία επέστρεψαν στην Συρία, μετά την πτώση του Μπ...
19:55 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Η αποστολή των Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της πολεμικής διαμάχης – Η διαμάχη για το Ποκρόβσκ

Η αποστολή όπλων στο Κίεβο δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, δήλωσε ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς