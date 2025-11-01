Κάιρο: Ο πρόεδρος Αλ Σίσι εγκαινίασε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο – «Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία»

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εγκαινίασε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ενώπιον ενός κοινού αποτελούμενου από βασιλείς, αρχηγούς κρατών και ηγέτες που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για την επίσημη τελετή. Προσκεκλημένος ήταν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αυτό το σπουδαίο μνημείο δεν είναι απλώς ένας χώρος διατήρησης αρχαιοτήτων, αλλά μια ζωντανή μαρτυρία της μεγαλοφυΐας του αιγυπτιακού λαού», είπε ο Αλ Σίσι.

“Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας”, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους από το μεγάλο προαύλιο του μουσείου που είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, όπου οι αρχές οργάνωσαν μια φαντασμαγορική βραδιά με σκοπό μεταξύ άλλων την ενίσχυση του τουρισμού.

“Όλοι μας φανταστήκαμε και ονειρευτήκαμε αυτό το έργο, αναρωτηθήκαμε αν πράγματι θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αν όλοι θα το βλέπαμε να ολοκληρώνεται και αν θα ήμασταν παρόντες αυτή τη μεγάλη μέρα”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι σε συνέντευξη Τύπου.

Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες παρέστησαν στην τελετή των εγκαινίων, και στις μισές μεταξύ αυτών ηγούνταν βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων”, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.