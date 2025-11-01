Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη – Όλες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Να μ’ αγαπάς: Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη – Όλες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Καθηλώνουν τα νέα επεισόδια της σειράς “Να μ’ αγαπάς” από Δευτέρα εως Πέμπτη στις 20:00 στον Alpha.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 21

Η στάση της Άννας στο δημαρχείο φέρνει αναπάντεχη αναστάτωση στην οικογένεια Καλλιγά και ο αναμενόμενος γάμος της με τον Ορφέα εξελίσσεται απροσδόκητα. Την ίδια ώρα ο Άγγελος στέλνει το δικό του δώρο για το γαμήλιο τραπέζι και η οικογένεια ζει τον απόλυτο τρόμο.

Ο Λευτέρης και η Φωτεινή πετούν για λίγο στα ουράνια αλλά αργότερα συνειδητοποιούν πως πια η μοίρα τους είναι δεμένη με τη ζωή των Καλλιγά. Ο Θεόφιλος και η Σοφία αρνούνται να δεχτούν τη νέα πραγματικότητα και επιμένουν στα σχέδια τους.

Όμως η Άννα ανακαλύπτει το νήμα που μπορεί να την οδηγήσει στην αλήθεια.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 22

Η Άννα κρυφακούει τη συζήτηση του Θεόφιλου και της μάνας της και της μπαίνουν υποψίες. Ωστόσο η συνάντησή της με τον Λευτέρη επισφραγίζει τον έρωτά τους.

Ο Θεόφιλος δεν το βάζει κάτω. Εξασφαλίζει καινούργιες εξετάσεις που τον δείχνουν ετοιμοθάνατο για να πιέσει τον Ορφέα. Ο Ορφέας όμως νιώθει ξαλαφρωμένος με την ματαίωση του γάμου, όπως και η Φωτεινή.

Ο Λευτέρης πετάει στα σύννεφα.

Ο Μανιάτης επισκέπτεται την οικία Καλλιγά για να δηλώσει την συμπαράστασή του, μετά την επίθεση. Η Σοφία τον φλερτάρει και τον στριμώχνει. Ρίχνει τη βόμβα ότι ο Άγγελος είναι ο ιδιοκτήτης του πατρικού σπιτιού. Η είδηση προβληματίζει τον Ορφέα, που υποψιάζεται τον Άγγελο. Στο δείπνο της οικογένειας, ένα τηλεφώνημα πυροδοτεί έκρηξη. Αποκαλύπτεται το ψέμα της Εβίτας.

Διέδωσε ότι ο Ορφέας παράτησε την Άννα κι όχι το αντίθετο. Η Σοφία σε έξαλλη κατάσταση. Η Ζωή αναγκάζεται να εξηγήσει στη μητέρα το σχέδιο του Θεόφιλου. Η Σοφία μαζεύει τα πράγματα της για να φύγει. Ο Θεόφιλος προσπαθεί να την συνετίσει να συνεχίσουν το σχέδιό τους.

Η Σοφία τον εκβιάζει να της γράψει το μισό σπίτι, που δικαιωματικά της ανήκει. Ο Θεόφιλος αρνείται και την απειλεί ότι θα αποκαλύψει την αλήθεια στην Άννα. Η Σοφία απτόητη, τρέχει να ενημερώσει μόνη της την κόρη της.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 23

Η Σοφία επιμένει στον εκβιασμό της για το σπίτι. Ο Θεόφιλος αναγκάζεται να της υποσχεθεί ότι θα της δώσει χρήματα. Η Άννα ακούει τον καυγά και οι υποψίες της μεγαλώνουν.

Η Ζωή αγωνίζεται να κρατήσει κλειστούς τους ασκούς του Αιόλου και η Νικαίτη εκπονεί σχέδιο για την απομάκρυνση των διδύμων απ’ το σπίτι.

Η Εβίτα δημιουργεί πάλι προβλήματα και αποφασίζουν να την στείλουν στην Ιταλία.

Ο Άγγελος παρουσιάζει στην οικογένεια  Καλλιγά τον άνθρωπό του που επιτέθηκε στο σπίτι τους και εκείνοι τσιμπάνε το δόλωμα, παρά τις επιφυλάξεις του Ορφέα. Ο Ορφέας και η Φωτεινή αρχίζουν να φαντάζονται ένα κοινό μέλλον.

Ο Λευτέρης και η Άννα ταξιδεύουν στην Αθήνα όπου εκείνη ζητά να μάθει από το νονό της την αλήθεια για το παρελθόν.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 24

Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της και συγκρούεται με τη Σοφία και το νονό της. Παράλληλα, η σχέση της με τον Λευτέρη δοκιμάζεται, καθώς αυτός διστάζει να την ακολουθήσει στην απόδραση που ονειρεύεται. Η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Καλλιγά εξελίσσεται εντυπωσιακά, αλλά η είσοδος κάποιων τοπικών δημοσιογράφων δημιουργεί ένταση.

Ο Ορφέας υποψιάζεται πως την οργάνωσε ο Χάρης. Η Φωτεινή αρχίζει να αμφιβάλλει για τη Νικαίτη και πετάει το δαχτυλίδι που της χάρισε.

Ο Άγγελος δείχνει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τη Ζωή, προκαλώντας ζήλια στη Σοφία. Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη, αν η Άννα δεν παντρευτεί τον Ορφέα.

