Έξι φιλικοί αγώνες στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό

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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει στη διάρκεια τις προετοιμασίας της στην Ολλανδία, όπου και θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο.

Η νέα αγωνιστική περίοδος θα είναι το ίδιο απαιτητική με την προηγούμενη, αφού στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι η είσοδος στη League Phase Champions League και η επανάκτηση των πρωτείων στον ελληνικό χώρο.

Η πειραϊκή ομάδα έχει πρώτη συγκέντρωση στου Ρέντη στις 29 Ιουνίου για εξετάσεις κι εργομετρικά τεστ. Στις 3 Ιουλίου θα αναχωρήσει για τη «χώρα της τουλίπας», όπου και θα παραμείνει έως τις 13 Ιουλίου.

Ακολούθως, η αποστολή θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τρεις ημέρες και ύστερα θα ξαναφύγει για την Ολλανδία, για άλλο ένα δεκαήμερο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών: