Έξι φιλικοί αγώνες στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει στη διάρκεια τις προετοιμασίας της στην Ολλανδία, όπου και θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο.
Η νέα αγωνιστική περίοδος θα είναι το ίδιο απαιτητική με την προηγούμενη, αφού στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι η είσοδος στη League Phase Champions League και η επανάκτηση των πρωτείων στον ελληνικό χώρο.
Η πειραϊκή ομάδα έχει πρώτη συγκέντρωση στου Ρέντη στις 29 Ιουνίου για εξετάσεις κι εργομετρικά τεστ. Στις 3 Ιουλίου θα αναχωρήσει για τη «χώρα της τουλίπας», όπου και θα παραμείνει έως τις 13 Ιουλίου.
Ακολούθως, η αποστολή θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τρεις ημέρες και ύστερα θα ξαναφύγει για την Ολλανδία, για άλλο ένα δεκαήμερο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών:
- 08 Ιουλίου (19:00) – Ρακόφ
- 11 Ιουλίου (15:00) – Λέουβεν
- 17 Ιουλίου (19:30) – Φορτούνα Σιτάρντ
- 18 Ιουλίου (16:30) – Άγιαξ
- 24 Ιουλίου (20:00) – Αντβέρπ
- 25 Ιουλίου (16:00) – Αλκμάαρ
Τα φιλικά της ομάδας μας κατά την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας! / Our friendly games during our team’s summer pre-season!
*Τα φιλικά θα διεξαχθούν σε Ολλανδία και Βέλγιο.#OlympiacosFC pic.twitter.com/61nS7J1kHb
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 23, 2026