Έξι φιλικοί αγώνες στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των έξι φιλικών αγώνων που θα διεξαχθούν στην Ολλανδία και το Βέλγιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, φανέλα, Φορτούνης
πηγή: OlympiacosFC
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει στη διάρκεια της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο.
  • Στόχος των «ερυθρόλευκων» για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι η είσοδος στη League Phase Champions League και η επανάκτηση των πρωτείων στον ελληνικό χώρο.
  • Η πρώτη συγκέντρωση της πειραϊκής ομάδας έχει οριστεί στου Ρέντη στις 29 Ιουνίου, με αναχώρηση για την Ολλανδία στις 3 Ιουλίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει στη διάρκεια τις προετοιμασίας της στην Ολλανδία, όπου και θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο.

Η νέα αγωνιστική περίοδος θα είναι το ίδιο απαιτητική με την προηγούμενη, αφού στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι η είσοδος στη League Phase Champions League και η επανάκτηση των πρωτείων στον ελληνικό χώρο.

Η πειραϊκή ομάδα έχει πρώτη συγκέντρωση στου Ρέντη στις 29 Ιουνίου για εξετάσεις κι εργομετρικά τεστ. Στις 3 Ιουλίου θα αναχωρήσει για τη «χώρα της τουλίπας», όπου και θα παραμείνει έως τις 13 Ιουλίου.

Ακολούθως, η αποστολή θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τρεις ημέρες και ύστερα θα ξαναφύγει για την Ολλανδία, για άλλο ένα δεκαήμερο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών:

  • 08 Ιουλίου (19:00) – Ρακόφ
  • 11 Ιουλίου (15:00) – Λέουβεν
  • 17 Ιουλίου (19:30) – Φορτούνα Σιτάρντ
  • 18 Ιουλίου (16:30) – Άγιαξ
  • 24 Ιουλίου (20:00) – Αντβέρπ
  • 25 Ιουλίου (16:00) – Αλκμάαρ

 

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