Γαστούνη: 12χρονο παιδί έπεσε από ύψος τριών μέτρων – Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Η πτώση ενός 12χρονου παιδιού από ύψος τριών μέτρων στο σπίτι του στη Γαστούνη προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι, αλλά διατηρούσε τις αισθήσεις του, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ

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Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Την άμεση κινητοποίηση  των αρχών στη Γαστούνη προκάλεσε η πτώση 12χρονου παιδιού από ύψος περίπου τριών μέτρων, στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το Patrisnews, το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται, με το παιδί να πέφτει από ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων και να τραυματίζεται στο κεφάλι. Το 12χρονο εντόπισε η μητέρα του, η οποία ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Από την πτώση το παιδί έφερε τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγούσε, ωστόσο διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον και είχε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο, πέρα από τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο.

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

 

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